Royaume-Uni : Le 1er ministre annonce l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans

Le gouvernement britannique interdira aux moins de 16 ans l'accès à plusieurs grands réseaux sociaux à partir du printemps 2027. Présentée comme une mesure de protection de l'enfance, cette décision impose aussi de vérifier l'âge des utilisateurs et pourrait banaliser l'association entre identité civile et activité en ligne, mettant en danger la vie privée et la liberté d'expression dans les pays, mais aussi sur le continent européen.

Le Royaume-Uni sacrifie l'intégrité numérique pour « rendre leur enfance » aux moins de 16 ans

Appliqué depuis le mois de mars 2025 au Royaume-Uni, l’Online Safety Act oblige désormais différents sites et plateformes à vérifier ou estimer l’âge de leurs utilisateurs pour empêcher les mineurs d’accéder à la pornographie et aux contenus encourageant le suicide, l’automutilation ou les troubles alimentaires.

Cette semaine, le gouvernement de Keir Starmer a annoncé étendre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, avec une entrée en vigueur au printemps 2027.

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Inspirée du modèle australien, la mesure concernera notamment Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et X, mais pas les messageries WhatsApp et Signal, pour l'instant.

Le 1er ministre Keir Starmer affirme :

Nous allons plus loin que n'importe quel pays au monde en interdisant les réseaux sociaux aux moins de 16 ans et en mettant en place des protections plus larges pour rendre leur enfance aux enfants.

Le texte devra être présenté au Parlement avant Noël 2026 et l'Ofcom, l'autorité de régulation des télécommunications du pays, doit encore définir les méthodes de vérification de l'âge.

Pour justifier cette décision, le gouvernement utilise notamment une consultation (et non un sondage) de la population, ayant recueilli plus de 116 000 contributions, faite par Downing Street, selon laquelle 9 parents sur 10 soutiennent l'interdiction.

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Protéger les enfants pour identifier tous les adultes, une mesure digne du roman d'Orwell

Le chiffre utilisé par le gouvernement britannique doit toutefois être nuancé, la consultation était volontaire et donc non représentative. De plus, elle manque de transparence, le nombre exact de parents concernés, la répartition des répondants et la pondération des réponses ne sont pas connus.

Une enquête publiée par YouGov au mois de décembre 2025, mesurait 74 % d’opinions favorables auprès de 5 050 adultes britanniques. Un autre sondage atteignait 77 % chez les parents, mais seuls 45 % jugeaient l’interdiction réellement efficace, contre 46 % qui en doutaient.

Autrement dit, un parent peut vouloir éloigner son enfant des réseaux sociaux sans croire qu’une interdiction gouvernementale soit la bonne solution. Contrôle parental, éducation au numérique, sensibilisation à l’école et encadrement plus strict des plateformes permettraient aussi d’agir, sans imposer un contrôle d’âge généralisé à l’ensemble des utilisateurs.

Une telle restriction des réseaux sociaux suppose aussi d’identifier tous les utilisateurs, y compris les adultes.

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Le problème ne tient donc pas seulement à l’interdiction elle-même, mais à la normalisation de la création d’un lien entre une identité, des opinions, des relations et des centres d’intérêt. Le traitement de ces données par les plateformes et par des prestataires de vérification d’âge multiplierait les bases sensibles, les possibilités de recoupement et les cibles potentielles pour des attaquants.

Ces attaquants peuvent être des groupes criminels organisés, cherchant à voler les utilisateurs, comme la France en fait l’expérience depuis 2 ans avec ses dizaines de cryptorapts.

Mais le risque peut aussi venir de l’État lui-même, lorsqu’il dispose des moyens de censurer ou de sanctionner une personne pour les opinions qu’elle exprime. Ce type de dérive porterait directement atteinte à la liberté d’expression, pourtant nécessaire à l’émergence de contre-pouvoirs et au maintien d’une démocratie.

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Source : UK gouvernement

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