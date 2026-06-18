Fin de la guerre au Moyen-Orient : l'Iran et les États-Unis signent un accord électronique

Mercredi soir, les États-Unis et l'Iran ont signé un accord électroniquement en vue d'un accord de paix définitif sous 60 jours. Quels sont les termes sur lesquels les deux parties se sont entendues ?

L'Iran et les États-Unis signent un accord de paix

Le 28 février dernier, l’attaque israélo-américaine qui a entraîné la mort d’Ali Khamenei a conduit à une explosion des prix du pétrole. Cela a embrasé le Moyen-Orient et conduit à la quasi-fermeture du détroit d’Ormuz, alors que les États-Unis ont été entraînés dans un conflit bien plus difficile que prévu.

Malgré de nombreuses menaces, Donald Trump a fini par se rendre à l’évidence quant à la signature d’un accord moins avantageux que prévu. Cela a été annoncé dimanche et s’est concrétisé mercredi soir par une « signature électronique ». La cérémonie de signature devait avoir lieu vendredi, mais Donald Trump a finalement signé cet accord dans le cadre d’un dîner d’État à Versailles.

À présent, les deux parties disposent de 60 jours pour négocier les termes de l’accord final. Dans les grandes lignes, nous pouvons déjà citer ce sur quoi les deux pays se sont entendus.

Cela inclut notamment la fin des hostilités, le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chacun, y compris pour le Liban. Le détroit d’Ormuz sera intégralement rouvert, gratuit et déminé par l’Iran sous 30 jours.

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Pour sa part, l’Iran s’engage à ne pas développer ou se procurer d’armes nucléaires, tandis qu’un accord doit être trouvé en ce qui concerne les matières enrichies présentes localement. De leur côté, les États-Unis s’engagent à lever toutes les sanctions imposées au régime.

Un point important concerne la reconstruction et le développement économique du pays, car les États-Unis, à l’aide de leurs partenaires locaux, s’engagent à hauteur de 300 milliards de dollars, ce qui pourrait d’ailleurs renforcer la puissance de la dette américaine à l’échelle mondiale.

En outre, les avoirs iraniens gelés seront débloqués, tandis que le pays pourra de nouveau exporter son pétrole.

Si cette issue semble offrir une leçon aux États-Unis, qui se sont une fois de plus pris pour les sauveurs du monde, le peuple iranien reste le grand absent de cet accord. En effet, une part importante de la population ne veut plus de ce régime islamique et sera de nouveau livrée à elle-même. Si le début du conflit laissait entrevoir un changement de gouvernement, rien n'est désormais moins sûr.

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En parallèle de l’écriture de ces lignes, le pétrole continue sa correction. Ainsi, le baril de Brent s’échange à 77,6 dollars l’unité, contre 74,17 pour celui de WTI, soit des niveaux légèrement supérieurs à ceux du début des hostilités.

Alors que les intérêts de l'Occident semblent préservés, il s'agira de rester attentif au sort des populations locales.

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Source : Axios

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