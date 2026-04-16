L'Europe confirme une vérification de l'âge obligatoire pour les réseaux sociaux d'ici la fin de l'année

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vient d’annoncer que l’application de vérification de l’âge de l’Union européenne est techniquement opérationnelle. Elle devrait être généralisée à tous les réseaux sociaux d’ici la fin de l’année, marquant un pas de plus vers une fin de l’anonymat sur Internet.

Une application européenne de vérification de l'âge opérationnelle

Alors que la France travaille à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, l'Union européenne de son côté continue de s'interroger sur la perspective d'une majorité numérique, tout en développant une application de vérification de l’âge déjà testée depuis l'année dernière dans 5 pays membres : la France, l'Espagne, la Grèce, le Danemark et l'Italie.

Un système de surveillance décrit par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, comme « une solution simple et gratuite pour mettre nos enfants à l'abri des contenus dangereux et illégaux » lors de sa récente conférence de presse sur le sujet, avec un déploiement désormais annoncé d'ici la fin de l'année destinée à obtenir une harmonisation européenne dans le domaine.

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Car cette application, basée sur le principe zero-knowledge proof (ZKP) et présentée comme open source, est désormais opérationnelle afin de permettre aux plateformes de ne plus avoir à faire le travail d'éducation qui revient aux parents, selon la présidente de la Commission européenne qui se félicite de ce « progrès important » pour la protection des mineurs... qui pourront continuer à accéder aux réseaux sociaux à l'aide d'un simple VPN.

Notre application européenne de vérification de l’âge est prête d’un point de vue technique et elle sera bientôt disponible pour que les citoyens puissent en faire usage afin de prouver qu’ils ont l’âge requis lorsqu’ils accèdent à des plateformes en ligne, tout comme des enseignes demandent une preuve de l’âge lorsque certaines personnes achètent des boissons alcoolisées dans leurs magasins.

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Une protection de l'anonymat qui ne convainc pas (du tout)

Selon la présidente de la Commission européenne, cette application sera « simple à utiliser » à l'aide d'un document officiel comme le passeport ou la carte d'identité, tout en restant « totalement anonyme », puisque les plateformes n'auront pas accès à ces données sensibles lors de leurs procédures de vérification.

Une promesse d'anonymat assez paradoxale, puisque cela consiste tout de même à divulguer ses informations personnelles pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux, quel que soit l'âge de la personne concernée. Avec le risque évident de voir ces données exposées à une fuite problématique sur le darkweb, sans même parler des dérives éventuelles de surveillance.

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Des faits très clairement exposés à l'AFP par le juriste de l'association française La Quadrature du Net, Bastien Le Querrec, qui voit dans cette procédure « une vision paternaliste de la régulation des contenus en ligne [qui] ne permet absolument pas de garantir à quiconque le respect de son anonymat » puisque l'internaute devra désormais s'identifier auprès d'un tiers de confiance.

De quoi s'interroger sur l'avenir des réseaux sociaux et le développement de leurs versions décentralisées, comme la solution Nostr résistante à la censure grâce à un système de relais comparables aux nœuds de la blockchain du Bitcoin.

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Source : Commission européenne

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