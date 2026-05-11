Quel bilan pour les entreprises du S&P 500 au premier trimestre 2026 ?

Les résultats des entreprises du S&P 500 s’annoncent historiques pour le premier trimestre de cette année, avec des attentes largement dépassées pour la plupart d’entre elles. De quoi afficher la plus forte croissance de ses bénéfices depuis 2021. On fait le point…

Le S&P 500 enregistre un premier trimestre historique

Depuis quelques mois maintenant, l'indice boursier américain de référence, S&P 500, accumule les records suite au dépassement symbolique du niveau des 7 000 dollars en avril dernier, alors même qu'il enregistrait un recul sous les 6 350 dollars deux semaines plus tôt.

De quoi permettre au premier trimestre de cette année de s'annoncer comme « historique », selon le spécialiste de la finance Xavier Fenaux sur le réseau X, suite à la publication de leurs résultats effectuée par la majorité (89 %) de ces 500 plus grandes entreprises cotées sur les bourses américaines.

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Cours du S&P 500 depuis le début de l'année

Une analyse qui repose sur les données récemment publiées par la société financière FactSet, dont le premier rapport trimestriel explique que « 84 % des entreprises du S&P 500 ont publié un bénéfice par action (BPA) supérieur aux attentes, et 80 % ont publié un chiffre d’affaires supérieur aux attentes ».

Pour le premier trimestre 2026, le taux de croissance mixte (en glissement annuel) des bénéfices du S&P 500 est de 27,7 %. Si ce taux se confirme pour le trimestre, il s’agira de la plus forte croissance des bénéfices enregistrée par l’indice depuis le quatrième trimestre 2021 (32 %). FactSet

Évolution du BPA prévisionnel sur 12 mois par rapport à la variation du cours (10 ans)

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Un marché « en bonne santé fondamentale »

De quoi permettre à Xavier Fenaux d'affirmer que « le marché est en bonne santé fondamentale », alors que le S&P 500 affiche son « 6ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres », avec des revenus estimés à +11,3 % qui s'imposent comme le meilleur niveau atteint depuis le second trimestre de 2022.

Dans ce contexte, les prévisions pour le deuxième trimestre de cette année restent relativement équilibrées, car « 38 sociétés du S&P 500 ont publié des prévisions de BPA négatives, alors que 39 affichent des prévisions positives ». Un rapport de 50/50, qui fait mieux que les « 58 % de négatifs en moyenne sur 5 ans ».

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Du côté du ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois du S&P 500 - qui permet d'estimer combien les investisseurs sont prêts à payer pour les bénéfices attendus - le taux affiche un niveau de 21, « supérieur à la moyenne sur 5 ans (19,9) et à la moyenne sur 10 ans (18,9) », indiquant un marché plutôt confiant.

Une situation qui n'empêche pas Xavier Fenaux d'alerter sur ce qu'il présente comme une tolérance à l'échec du marché considérée comme inexistante, avec une « punition sur les déceptions quasi deux fois supérieure à la moyenne sur 5 ans (-2,9 %) », estimée à -4,9 % en moyenne.

Parmi les grands gagnants du S&P 500 au premier trimestre de cette année figurent de nombreuses entreprises inscrites dans la dynamique IA et infrastructures de données, comme par exemple SanDisk (+558 %), Intel (+238 %) et Seagate Technology (+184 %), alors que des géants de la tech comme Tesla (-4,75 %) et Microsoft (-14 %) enregistrent des reculs notables.

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Source : Xavier Fenaux

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