Les Français sont maintenant moins riches que la moyenne européenne : comment en est-on arrivé là ?

Pour la troisième année consécutive, le PIB par habitant de la France passe sous la moyenne européenne en 2024. Le pays glisse du 19e au 24e rang mondial en vingt ans, pendant que la Pologne comble son retard. Un déclin qui pousse certains Français à épargner et surout investir, parfois de manière plus risquée, pour de meilleurs gains préserver leur pouvoir d'achat.

Le déclassement de la France s'accélère

Le constat est sans appel : en moyenne, un Français est aujourd'hui moins riche qu'un Européen. La France se classe désormais au 11e rang de l'Union européenne pour le PIB par habitant, avec un niveau de vie inférieur à la moyenne communautaire. Et selon les économistes, ce décrochage ne date pas d'hier... et ne s'arrêtera pas demain.

Les chiffres mettent en effet en évidence une érosion continue depuis des décennies. En 1980, la France occupait la 13e place mondiale, devant les États-Unis. En 2005, elle était 19e. En 2024, elle tombe à la 24e position. La glissade ne ralentit pas... Les pays qui avaient le même niveau de vie que la France l'ont dépassée.

L'écart avec l'Allemagne s'est creusé de 11 % en 2024, contre 6 % en 2000, montre un article des Echos. Le Royaume-Uni, qui accusait 12 % de retard en 1975, a comblé son écart malgré le Brexit. L'Espagne, elle aussi, réduit progressivement son écart avec notre pays : de 20 % en 1975, il est passé à 16 % aujourd'hui. Même la Pologne, qui affichait 60 % d'écart en 2000, n'est plus qu'à 20 % en 2024.

Toujours selon les Echos, si le rythme actuel perdure, un Français et un Polonais auront le même niveau de vie d'ici 2030. Il faut dire que le paradoxe est frappant : depuis son adhésion à l'UE en 2004, la Pologne a reçu 175 milliards d'euros nets de fonds européens, alors que, pendant la même période, la France a contribué pour 155 milliards d'euros nets au budget européen.

En 2025, la contribution française grimpe à 25,3 milliards d'euros, faisant de l'Hexagone le deuxième contributeur après l'Allemagne.

Quelles causes à ce déclin qui dure ?

Les raisons de ce déclassement sont documentées. La France a perdu du terrain sur l'éducation : 13e place au classement PISA en 1999, 26e en 2024. Les Français travaillent le moins d'Europe sur une vie entière, et la productivité horaire dégringole : 7e rang en 2000, 14e aujourd'hui.

Le budget 2026 aggrave la situation avec des suppressions de postes dans l'enseignement, une diminution du soutien à l'apprentissage, et l'amputation de France 2030 ; un plan d'investissement de l'État lancé en octobre 2021.

Le déficit public reste coincé à 5 % du PIB en 2025, avec une dette proche de 110 %. Cette situation budgétaire complique les discussions avec l'UE, qui impose des règles strictes sur les déficits. La croissance française de 0,8 % en 2025 place l'Hexagone parmi les plus mauvais élèves de l'UE, alors que l'Espagne affiche 2,7 %.

Face à cette perte de pouvoir d'achat et de perspectives, les Français cherchent des alternatives. L'investissement via des ETF est en plein boom, et l'épargne en bitcoins se développe également : 10 % de la population détient des cryptomonnaies, soit environ 4 millions de Français.

Source : Les Echos

