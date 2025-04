Croissance à l’arrêt, baisse de la consommation… L’économie française exsangue au premier trimestre

2 chiffres publiés cette semaine mettent en lumière le ralentissement économique connu par la France ces derniers mois. La croissance est tout juste positive sur le premier trimestre, avec une progression du PIB de 0,1 %, la France échappe donc tout juste à la récession « technique » établie après 2 trimestres négatifs.

Quant à la consommation des ménages, elle a nettement baissé. Bien que l’inflation ait nettement ralenti, les dépenses des Français ont reculé de 1 % sur le mois de mars. Quant à l’investissement productif, il a reculé de 0,1 % sur les 3 premiers mois de l’année.

Le contexte économique global tire aussi le commerce extérieur vers le bas. Les exportations françaises se replient en effet de 0,7 % au premier trimestre, avec des exportations en hausse de 0,4 %. Globalement, on assiste donc à une période de fort ralentissement pour l’économie de l’Hexagone.

