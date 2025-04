L’euro s’envole face au dollar américain – Une bonne nouvelle pour les Français ?

Le dollar peine face à l’euro, dans un contexte de guerre économique et de tension avec les États-Unis. Est-ce une bonne nouvelle pour les Français et quelles conséquences cela peut-il avoir ?

L’euro décolle face à un dollar en berne

Entre le 1er et le 21 avril, l’euro a pris 7,40% face au dollar. Une percée qui s’explique très largement par la guerre commerciale menée par les États-Unis. Les dizaines de décrets et droits de douane appliqués par Donald Trump ont en effet fait vaciller la confiance dans le billet vert, qui voit sa cote baisser nettement face à la monnaie de l’Union européenne.

Le cours de l’euro s’envole face au dollar ces derniers mois

Si l’appréciation de l’euro face au dollar est une bonne nouvelle pour la France, elle ne montre cependant pas une progression économique de l’Hexagone, mais plus simplement une dépréciation du dollar. Autrement dit, les Français ont gagné du poids économique face au dollar et au dollar uniquement.

C’est cependant cette dépréciation du dollar qui a conduit à quelques changements bienvenus dans l’Hexagone. Notamment les prix à la pompe, qui ont baissé. Le dollar étant la monnaie de référence du pétrole, sa chute a permis de faire baisser les prix du carburant. Et dans une moindre mesure le coût de l’approvisionnement des biens, même si cet effet reste peu perceptible à ce stade.

Une stratégie des États-Unis ?

Donald Trump semble avoir basé une partie de sa stratégie économique sur un dollar plus faible : si le billet vert se déprécie, les exportations américaines coûtent moins cher et pourraient donc être davantage privilégiées. Cela permettrait de réduire le déficit commercial, qui est la grande obsession du président américain pour son second mandat.

Le président américain a par ailleurs critiqué Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qui tarde selon lui à baisser les taux d’intérêt. Donald Trump soutient en effet que des taux d’intérêt élevés rendent le crédit plus coûteux, freinant ainsi la consommation et l’investissement – ce qui tend à renforcer le dollar.

Alors que des droits de douane de 10% ont été appliqués de manière quasi universelle, le président américain est en phase de négociation pour 3 mois, espérant voir les grandes économies mondiales plier le genou. Mais pour l’instant, la Chine en particulier résiste, se disant prête à mener une guerre commerciale « jusqu’au bout ».

Source : TradingView

