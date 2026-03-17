Deblock lance un compte courant rémunéré à 4% : comment ça marche ?

La fintech française Deblock annonce ce 17 mars 2026 le lancement d'un compte courant rémunéré à 4 % par an, sans plafond ni période de blocage. Propulsé par le protocole DeFi Morpho et le stablecoin EURCV de Société Générale-Forge, le produit entend concurrencer directement le Livret A, mais son fonctionnement mérite d'être compris.

4 % par an sur un compte courant, sans condition

Fondée en octobre 2022 par des anciens de Revolut et Ledger, Deblock est une fintech basée à Lille, dont le but est de réunir néobanque et crypto en un seul endroit. Avec plus de 300 000 clients et une double régulation (ACPR et licence MiCA de l'AMF), la fintech propose déjà un compte courant avec IBAN français, carte Visa premium et wallet crypto non-custodial.

Ce mardi 17 mars, Deblock a franchi une nouvelle étape en lançant un compte courant rémunéré à 4 %, disponible depuis l'application iOS et Android. Le fonctionnement est simple : en quelques secondes, l'utilisateur active la rémunération depuis l'application. Les intérêts sont versés chaque jour, sans plafond de dépôt, sans frais de retrait et sans durée d'engagement.

À titre de comparaison, le Livret A plafonne à 1,5 % depuis février 2025 (mais est net d'impôts et de prélèvements sociaux et est plafonné à 22 950 euros) et les néobanques concurrentes imposent des conditions d'éligibilité ou des plafonds. Après application de la flat tax à 31,4 % en vigueur depuis janvier 2026, le rendement net du compte courant Deblock ressort à environ 2,74 %, ce qui reste très avantageux, et sans plafond.

🪙 Qu'est-ce que la finance décentralisée (DeFi) ?

Jean Meyer, CEO de Deblock, explique pourquoi il a lancé ce produit :

Nous avons toujours pensé que votre argent vous appartient vraiment. Aujourd'hui, nous allons plus loin : il doit aussi travailler pour vous, chaque jour. Avec ce compte courant rémunéré à 4 %, nous offrons enfin à nos utilisateurs ce que les banques traditionnelles ont refusé de leur donner pendant des décennies : un rendement réel, immédiat, sans condition et sans plafond.

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Comment Deblock atteint ce rendement ?

Derrière ce rendement, on trouve une mécanique propre à la finance décentralisée. Lorsqu'un utilisateur active la rémunération, ses euros sont convertis en EUR CoinVertible (EURCV), un stablecoin émis par SG-Forge, la filiale blockchain de Société Générale. Ce stablecoin est conforme au règlement MiCA, maintenu en parité stricte de 1:1 avec l'euro, et considéré comme l'un des stablecoins euro les plus solides du marché européen.

Les fonds sont ensuite déposés sur Morpho, un protocole DeFi de prêt et d'emprunt déployé sur Ethereum, audité et bien établi dans l'écosystème. C'est ce protocole qui génère le rendement de 4%, indexé sur les conditions de liquidité des marchés.

Le principe de self-custody est préservé tout au long du processus : ni Deblock ni aucun tiers ne peut bloquer ou transférer les fonds. L'utilisateur conserve le contrôle exclusif de ses actifs et peut récupérer son argent à tout moment, instantanément.

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Néanmoins, il faut noter que le taux de 4 % est garanti jusqu'au 30 avril 2026 seulement ; ensuite, il devient variable, indexé sur les conditions de liquidité des marchés DeFi. Il peut donc baisser. Ensuite, et c'est le point le plus structurel, la partie DeFi du produit est explicitement exclue du règlement MiCA : ces services sont « facilités par Techblock Ltd » et ne relèvent pas du cadre européen de protection des investisseurs. Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) ne s'applique pas ici, comme pour un produit crypto classique finalement.

Source : communiqué de presse

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