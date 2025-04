Selon Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des magasins du même nom, la guerre commerciale avec les États-Unis va avoir un effet sur les consommateurs français. Des pays comme la Chine, le Vietnam ou encore la Turquie pourraient en effet livrer massivement des produits à bas prix qu’ils ne peuvent plus écouler aux États-Unis :

Michel-Edouard Leclerc note que le non alimentaire pourrait être touché par une baisse considérable des prix, notamment dans le secteur du petit ameublement, des jouets pour enfants, sur le modèle de sites à très bas prix comme Temu et Shein. Ces produits se retrouveront par ailleurs en rayon de supermarchés :

Alors que les tensions économiques se sont cristallisées entre la Chine et les États-Unis, l’Europe pourrait donc être le lieu de largage des prochains mois, même si cela ne pourrait durer que « quinze jours », selon Michel-Edouard Leclerc, face à l’arrivée éventuelle de clauses écologiques et éthiques.

