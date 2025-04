 « L’économie entre dans une nouvelle ère » – Ralentissement généralisé de la croissance, selon le FMI

Le FMI vient de publier ses prévisions en ce qui concerne l’économie mondiale, et elles sont plutôt moroses. Si la récession mondiale est évitée, l’institution table quand même sur une croissance revue à la baisse : 2,8% en 2025 et 3% en 2026.

Ce sont les États-Unis, dont la politique isolationniste a déclenché les tensions économiques, qui vont le plus souffrir de ce ralentissement, toujours selon le FMI. Ce dernier baisse d’un point les prévisions de croissance du pays : (1,8% en 2025 contre 2,8% initialement prévu).

La zone euro est également attendue en ralentissement, avec 0,8% de croissance, contre 1% attendu initialement. La France en particulier devrait avoir une croissance atone selon le FMI, avec 0,6%. Quant à la Chine, elle mitigerait les dégâts, avec 4% (contre 4,5% initialement prévus).

La présidence de Donald Trump, qui fait feu sur les alliances économiques historiques et souffle le chaud et le froid, a conduit à une révolution sur l’échiquier économique international, selon le chef économiste du FMI. Pierre-Olivier Gourinchas affirme ainsi dans les colonnes du Monde que les pays doivent s’adapter à une nouvelle ère :

Il ne prévoit cependant pas d’effondrement total des marchés, mais un nouveau paradigme auquel ils devront s’adapter :

On est encore loin de l’effondrement des marchés, mais le risque a augmenté. […] Les tensions commerciales existent depuis longtemps, et le système en place n’était pas parfait.

