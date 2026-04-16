« Nous préparer à des temps difficiles » – Le FMI alerte sur la guerre au Moyen-Orient.

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a lancé une alerte concernant l’économie mondiale. La poursuite de la guerre au Moyen-Orient pourrait avoir des conséquences graves, selon elle.

le 16 avril 2026 à 16:00.

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Marine Debelloir

« Nous préparer à des temps difficiles » – Le FMI alerte sur la guerre au Moyen-Orient.

La directrice du FMI lance l’alerte

Si le conflit au Moyen-Orient perdure, tous les pays du monde seront affectés, a affirmé la directrice du FMI. Interrogée lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, Kristalina Georgieva estime qu’il faudra se préparer à des difficultés économiques marquées :

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Nous devons nous préparer à des temps difficiles. […] Nous sommes encore à un stade où une résolution rapide des hostilités reste possible.

La fermeture du détroit d’Ormuz impacte non seulement le marché des énergies, mais aussi des domaines plus annexes, comme l’agriculture. La directrice de la FMI rappelle en effet que les livraisons d’engrais ont fortement augmenté en prix, ce qui peut avoir un effet direct sur l’inflation alimentaire :

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Nous sommes préoccupés par les risques d’une inflation se répercutant sur les prix alimentaires si la livraison d’engrais à un prix raisonnable n’est pas rapidement rétablie.

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La directrice du FMI n’appelle pour autant pas les banques centrales à modifier immédiatement leurs taux d’intérêt. Dans les économies où l’anticipation de l’inflation est « bien ancrée », une attitude attentiste est sage, selon Kristalina Georgieva :

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Si nous sortons plus rapidement de la guerre, il n’est peut-être pas nécessaire de prendre des mesures.

La sortie de guerre reste cependant encore très incertaine. Alors que les belligérants tentaient des négociations ce week-end, l’administration américaine a claqué la porte. C’est donc l’incertitude qui domine actuellement.

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Source : RFI

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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