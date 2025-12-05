Une alerte de plus. Le Fonds monétaire international réitère son positionnement très prudent face aux cryptomonnaies, en particulier les stablecoins. Quels risques évoque-t-il ?

Le FMI lance l’alerte sur les stablecoins, jugés comme déstabilisateurs

Les stablecoins sont une des plus grandes tendances de 2025 dans le domaine des actifs numériques. Nombreuses sont les entreprises et acteurs institutionnels qui se sont lancés dans la course. En ce mois de décembre, le Fonds monétaire international a donc décidé de publier un rapport qui se penche sur le sujet.

Le FMI souligne que si jusque là, les stablecoins étaient utilisés comme de simples ponts entre actifs fiduciaires et cryptomonnaies, leur utilisation est en train de s’élargir. Ils sont en effet de plus en plus utilisés pour effectuer des paiements ainsi que des transferts internationaux.

Le rapport souligne les avantages de stablecoins, avec des transactions plus rapides et moins coûteuses que celles qui sont effectuées par le système bancaire. Mais il souligne aussi les risques, qui sont nombreux selon le FMI.

Les risques des stablecoins selon le FMI

Le rapport estime qu’en l’absence de réglementation solide, les stablecoins courent le risque de « runs », c’est-à-dire de ventes massives des actifs sous-jacents, ce qui ferait soudainement chuter les cours.

Par ailleurs, le FMI affirme que les stablecoins peuvent participer au phénomène de « substition monétaire », c’est-à-dire la tendance à utiliser un autre actif que la monnaie fiduciaire du pays dans lequel on réside :

L’usage de stablecoins libellés en monnaies étrangères, en particulier dans un contexte transfrontalier, pourrait entraîner une substitution monétaire et potentiellement saper la souveraineté monétaire, notamment en présence de portefeuilles non hébergés.

Autrement dit : si un peuple qui subit déjà une forte dévaluation de sa monnaie a accès à des stablecoins en dollars, il pourra les préférer, les jugeant plus stables dans le temps. C’est déjà un phénomène qui a commencé à apparaître dans certaines régions du monde, comme l’Amérique latine.

Les risques seraient plus prononcés dans les pays confrontés à une forte inflation, dans ceux disposant d’institutions plus faibles, ou dans ceux où la confiance dans le cadre monétaire domestique est amoindrie.

La réglementation comme solution selon le FMI

Pour le FMI, la solution viendrait de cadres réglementaires solides, avec des garanties de réserve, ainsi qu’à une plus forte coopération internationale :

La possibilité que certains stablecoins soient détenus via des entités non réglementées, y compris des portefeuilles non hébergés [autohébergés], pourrait limiter l’efficacité des régulations.

Ce rapport souligne une nouvelle réalité : les actifs numériques tendent à ignorer les frontières, ce qui crée un cadre financier inédit. Des réglementations plus larges sont donc probablement à venir dans le secteur des stablecoins.

Source : FMI

