9 milliards de dollars et des stablecoins : la Bolivie fait sa révolution crypto pour sortir de la crise financière

La Bolivie vient d’annoncer des prêts multilatéraux de plusieurs milliards de dollars, afin d’amorcer une sortie de crise financière. Elle compte également s’appuyer sur les cryptomonnaies. Quel est le plan ?

La Bolivie va contracter 9 milliards de dollars de prêts

Le ministre de l’Économie, Jose Gabriel Espinosa, vient d’annoncer des prêts multilatéraux plus élevés que prévu, suite au changement de président de la République. La Bolivie, qui tablait sur des prêts à 4-5 milliards de dollars, va finalement emprunter 9 milliards de dollars.

L’objectif est de stabiliser l’économie et de freiner l’inflation galopante. Cela permettra également au pays de combler son déficit fiscal et d’acquérir des devises étrangères.

Des mesures drastiques ont été prises par le gouvernement : suppression de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur les transactions financières, réduction de 30 % des dépenses publiques.

Les cryptomonnaies utilisées pour booster l’économie

Les cryptomonnaies vont accompagner cette vague de défiscalisation de la Bolivie. Le ministre a affirmé que ce type d’actifs serait inclus au système financier « formel », avec en première ligne les stablecoins.

Les banques seront autorisées à fournir des services basés sur les cryptomonnaies, afin que celles-ci soient considérées comme des actifs « classiques » :

[Les cryptomonnaies] vont commencer à fonctionner comme un instrument de paiement ayant cours légal

Autrement dit, les cryptomonnaies vont pouvoir être utilisées dans les comptes épargne, pour alimenter les cartes de crédit et les prêts. C’est une petite révolution pour un pays qui y était historiquement plutôt hostile.

La Bolivie, nouvel eldorado des cryptos ?

La Bolivie a autorisé l’utilisation de cryptomonnaies depuis l’année dernière – elles étaient jusque là interdites. Depuis, les transactions en cryptomonnaies ont explosé, dans un contexte où les dollars sont difficiles à trouver. Les Boliviens se tournent aussi vers des actifs alternatifs pour se protéger de la forte inflation qui touche le pays.

Cette nouvelle politique fait suite à un constat : les cryptomonnaies sont inévitables, selon le ministre de l’Économie :

On ne peut pas contrôler les cryptomonnaies à l’échelle mondiale, il faut donc les reconnaître et les utiliser à son avantage.

La Bolivie pourrait donc être en train de devenir un des « hot spots » des cryptomonnaies, comme d’autres pays qui combinent inflation galopante et monnaie locale dévaluée.

Source : Reuters

