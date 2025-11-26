Le Texas achète pour 5 millions de dollars d’ETF Bitcoin de BlackRock

Alors que le Texas a pour projet de lancer sa réserve stratégique de Bitcoin, l’État a investi 5 millions de dollars dans l’IBIT de BlackRock. Va-t-on assister à une revue à la baisse des ambitions initiales ?

L'État du Texas investit de l'ETF Bitcoin de BlackRock

Après l'élection de Donald Trump l'année dernière, les réserves stratégiques étaient sur toutes les bouches, à tel point que tout le monde semblait vouloir se lancer. Depuis, le soufflet est retombé et l'adoption du concept s'est principalement manifestée à travers les Bitcoin Treasury Companies d'entreprises privées.

Aux États-Unis néanmoins, quelques États ont initié des projets plus ou moins avancés, et le Texas s'est démarqué au mois de juin à travers une proposition concrète de réserve. Le 8 septembre dernier, l'Office of the Comptroller du Texas a ensuite publié une demande d'informations quant à une réserve stratégique suite à laquelle les acteurs de l'industrie étaient invités à partager leurs commentaires jusqu'au 30 octobre dernier.

Dans la continuité de cela, des responsables ont rapporté à nos confrères de CoinDesk que l'État du Texas avait finalement investi 5 millions de dollars dans l'ETF Bitcoin spot IBIT de BlackRock. Pour l'heure, nous sommes donc encore loin d'une véritable réserve stratégique, qui serait actuellement en train d'être mise en place. Il s'agit malgré tout d'un premier pas, qui donne un peu de crédit au BTC.

👉 Pour aller plus loin — Comment investir dans un ETF Bitcoin en France ?

D'après une loi adoptée plus tôt cette année, cette fameuse réserve stratégique devrait s'élever à 10 millions de dollars. Le cas échéant, il s'agira donc de voir si les parts d'IBIT récemment acquises seront conservées ou converties. Dans un cas comme dans l'autre, soulignons malgré tout que le montant reste particulièrement faible pour un État dont le PIB s'élevait à 2 770 milliards de dollars en 2024. Dès lors, la mesure pourrait être plus symbolique qu'autre chose.

En attendant, l'IBIT de BlackRock revendique 67,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion, tandis que le prix du BTC est de 87 700 dollars lors de l'écriture de ces lignes, stable sur les dernières 24 heures.

Dites adieu aux faibles rendements : investissez dans les ETF

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Source : CoinDesk

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.