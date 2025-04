« Une approche rationnelle, cohérente et fondée sur des principes » – Le nouveau président de la SEC vient de prêter serment

Si le précédent président de la SEC, Gary Gensler, a donné des sueurs froides à l’écosystème crypto, ce ne devrait pas être le cas de Paul Atkins, qui vient de prêter serment et d’officiellement débuter ses fonctions. Dans sa prise de parole d’hier, il a en effet confirmé qu’il souhaitait apporter de la clarté dans le secteur des actifs numériques :

Paul Atkins a souligné que des régulations peu claires inhibaient l’innovation et créaient de l’incertitude pour les acteurs du secteur. Il souhaite donc créer un cadre réglementaire plus transparent.

Le nouveau président de la SEC détient lui-même des cryptomonnaies, il en aurait jusqu’à 5 millions de dollars, si l’on en croit des déclarations officielles. Cet ancien de Patomak Global Partners a par ailleurs contribué à développer l’industrie des actifs numériques.

C’est donc un président de la SEC à l’opposé de Gary Gensler qui vient de prendre ses fonctions. Cela, combiné à un président Trump très « pro-crypto », devrait contribuer à favoriser le secteur aux États-Unis.

