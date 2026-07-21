Le Royaume-Uni lance une enquête sur les difficultés d'accès bancaire des acteurs crypto

Dans le cadre de la mise en place de son nouveau cadre réglementaire pour les cryptomonnaies, le Royaume-Uni annonce le lancement d’une enquête sur les difficultés bancaires de ses acteurs crypto, initiée par un groupe parlementaire en charge des crypto-actifs.

Le Royaume-Uni lance une enquête sur la situation bancaire des acteurs crypto

À la suite de juridictions de premier plan comme les États-Unis - dont le processus reste bloqué au niveau du Sénat - et l'Union européenne, le Royaume-Uni se prépare à déployer un cadre réglementaire spécifiquement dédié aux cryptomonnaies, dont la publication officielle a eu lieu il y a tout juste quelques semaines.

Une réglementation qui devrait entrer en vigueur en octobre de l'année prochaine, et en tout cas pas avant d'avoir étudié quelques dysfonctionnements nationaux dans le domaine, comme par exemple les difficultés rencontrées par les acteurs du secteur pour accéder aux services bancaires.

💡️ Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin (BTC) ?

Une situation pointée depuis déjà de nombreuses années par certains élus britanniques, comme par exemple la députée du Parti national écossais de centre gauche (SNP), Lisa Cameron, qui identifiait ce problème comme « l'un des principaux freins à la croissance et à l'innovation au Royaume-Uni » dans le cadre d'une précédente enquête menée... en 2023.

De quoi motiver le groupe parlementaire Crypto and Digital Assets All-Party Parliamentary Group (APPG) à renouveler l'expérience, afin « d'examiner si les obstacles restants pourraient compromettre cette législation crypto », alors que le Royaume-Uni vient tout juste d'accueillir son nouveau Premier ministre du Parti travailliste, Andy Burnham, entré en fonction en ce début de semaine.

L'APPG a reçu de nombreux témoignages d'entreprises spécialisées dans les cryptomonnaies et les actifs numériques faisant état de difficultés d'accès aux comptes bancaires et aux services financiers. L'accès aux services bancaires reste essentiel pour toute entreprise légitime. Lorsque des obstacles inutiles existent, ils risquent de freiner la croissance, l'investissement et l'innovation. APPG

Lancez-vous dans le prop trading avec Kraken et conservez jusqu'à 90 % de vos profits

Déterminer si « des mesures s'imposent »

Il faut bien comprendre que les acteurs crypto britanniques ne sont pas les seuls à subir un véritable rejet systématique - et probablement systémique - de la part de leurs acteurs bancaires nationaux, au point d'avoir donné naissance à une « Operation Chokepoint 2.0 » aux États-Unis face à ce que le cofondateur de la société de capital-risque a16z, Marc Andreessen, identifiait comme une exclusion bancaire volontaire menée par l'administration Biden.

Une procédure visiblement moins partisane au Royaume-Uni, puisque le groupe parlementaire en charge de cette enquête revendique la participation de plusieurs partis politiques, même s'il sera présidé par le député travailliste Gurinder Singh Josan, en partenariat avec le membre conservateur de la Chambre des lords, Edward Henry Butler Vaizey.

🗞️ Stablecoins : vers une collaboration active entre les États-Unis et le Royaume-Uni ?

Selon une publication officielle de l'APPG sur le réseau X, cette enquête « portera sur l'accès aux comptes bancaires et aux services financiers pour les entreprises spécialisées dans les cryptomonnaies, ainsi que sur les restrictions imposées par les banques aux transactions crypto » afin de déterminer si « des mesures s'imposent ».

L'appel à contributions restera ouvert jusqu'au 31 août prochain.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Source : APPG

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.