Le leader de Reform UK aurait accepté des cadeaux d'un fraudeur lié à un casino crypto

Le chef du parti Reform UK, Nigel Farage, est de nouveau visé par des révélations sur des cadeaux non déclarés provenant de figures fortunées liées à l'industrie crypto. Selon le Sunday Times, il aurait bénéficié pendant plus de dix ans du soutien de George Cottrell, aristocrate condamné pour fraude et impliqué dans un casino crypto offshore.

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Au mois de mai, Nigel Farage avait déjà été accusé d'avoir profité d'un don en cryptomonnaies non déclaré, pour acheter une maison de luxe. Cette fois, ce sont des dons étalés sur une dizaine d'années qui sont visés.

D'après l'enquête du Sunday Times, George Cottrell, conseiller proche de Farage depuis plus d'une décennie, lui aurait fourni des chauffeurs et des agents de sécurité, en grande partie d'anciens militaires, ainsi que trois membres de personnel chargés de sa communication sur les réseaux sociaux.

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Depuis son élection en juillet 2024, Farage aurait également eu accès à une maison de cinq étages louée près de Buckingham Palace, bien qu'une source de Reform affirme qu'il y séjournait rarement, préférant son propre domicile.

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Nigel Farage aurait omis de déclarer ces cadeaux

Le problème, c'est que Nigel Farage n'a déclaré qu'un seul avantage reçu de George Cottrell à son entrée au Parlement, d'une valeur inférieure à 9 300 livres (environ 12 400 dollars), pour un déplacement en Belgique.

George Cottrell est une figure trouble. Impliqué dans Tether.bet, un site de paris utilisant le stablecoin USDt, il avait été arrêté aux États-Unis en 2016 pour blanchiment d'argent. Il avait écopé de 8 mois de prison pour fraude électronique.

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Dans un communiqué dimanche, Farage a affirmé avoir « suivi les règles » et qualifié le rapport du Times d'attaque orchestrée. Mais cette affaire est la deuxième en quelques mois à mettre en cause des largesses issues du secteur crypto envers Farage. Au Royaume-Uni, le Trésor britannique a temporairement interdit en mars les dons politiques effectués en cryptomonnaies.

De son côté, Reform UK, premier parti britannique à avoir accepté des dons en Bitcoin, milite activement pour faire du Royaume-Uni un pôle mondial de la cryptomonnaie, Farage ayant notamment proposé de réduire la taxe sur les plus-values crypto de 24% à 10%.

Source : Sunday Times

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