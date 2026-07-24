Trading 24 heures sur 24 : la SEC et la CFTC se préparent activement

Alors que les marchés financiers migrent petit à petit vers un modèle d'ouverture 24 heures sur 24, la SEC et la CFTC se préparent. Voyons cela de plus près.

La SEC et la CFTC se préparent aux marchés boursiers sans fermeture

Plus tôt cette semaine, nous revenions sur la volonté du London Stock Exchange (LSE) d’ouvrir ses marchés presque 24 heures sur 24. À cette occasion, nous revenions sur cette métamorphose mondiale qui s’opère vers des marchés sans fermeture, bien que l’idée semble pour l’heure plutôt séduire les investisseurs particuliers que les institutionnels.

Quoi qu’il en soit, l’heure n’est encore qu’à l’expérimentation. Dans ce contexte, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé jeudi qu’elle organiserait une table ronde le 17 septembre prochain, ceci afin de « discuter de la transition vers des échanges sur 24 heures sur les marchés boursiers américains, notamment des préparatifs pour soutenir les échanges de nuit, les opérations et la résilience dans un marché fonctionnant 24 heures sur 24, ainsi que des opportunités et des défis liés à l'expansion ».

Cette table ronde, qui doit se tenir publiquement dans les locaux de la SEC, sera également retransmise en direct sur le site Web de l’agence fédérale.

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Pour Paul Atkins, le président de la SEC, les marchés financiers sont aujourd’hui à l’aube d’une nouvelle ère :

Nous entrons dans une nouvelle ère – et une nouvelle nuit – pour les marchés boursiers américains. Avec l'extension des échanges nocturnes, je me réjouis de la perspective d'une harmonisation des marchés boursiers américains avec ceux qui fonctionnent déjà en continu et j'ai hâte de trouver un équilibre entre la négociation 24 heures sur 24 et la protection essentielle des investisseurs et des consommateurs.

En parallèle, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a prolongé deux de ses consultations publiques en cours sur les marchés des produits dérivés de l’énergie. L’une porte sur « l’extension des contrats à terme standard à la négociation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », tandis que la seconde se réfère à « l’éventuelle cotation des contrats perpétuels sur matières premières énergétiques ».

Ainsi, ces consultations se termineront le 26 août prochain, auxquelles sont ajoutées de nouvelles questions suite aux échanges avec l’industrie pour permettre « de bien comprendre les enjeux et de s'assurer [ que la CFTC ] fait preuve de la diligence requise dans son évaluation ».

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