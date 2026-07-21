Le London Stock Exchange va ouvrir ses marchés 24 heures sur 24

Comme d'autres bourses l'ont déjà fait, le London Stock Exchange a officialisé l'ouverture prochaine de ses marchés 24 heures sur 24. Comment cela va-t-il se traduire ?

Le London Stock Exchange annonce une ouverture 24 heures sur 24

Il y a 2 ans, les opérateurs de place boursière se questionnaient encore sur l’éventualité d’une ouverture 24 heures sur 24 de leurs marchés en pesant le pour et le contre. Aujourd’hui, il semble devenu évident que c’est la voie du trading sans interruption qui s’impose, au regard des nombreux développements que nous avons constatés depuis.

Cette semaine, c’est le London Stock Exchange (LSE) qui va sauter le pas, concrétisant ainsi des rumeurs qui étaient apparues l’année dernière.

Dans les faits, le Financial Times rapporte que la bourse londonienne continuera de fonctionner normalement entre 8 h et 16 h 30, tandis qu’une nouvelle plateforme prendra le relais entre 17 h et 7 h 50, incluant une pause de 30 minutes entre 18 h 30 et 19 h.

Pour Julia Hoggett, la directrice générale du Financial Times, cela s’inscrit dans la continuité de l’histoire de la capitale britannique, tandis qu'elle met en avant une demande des investisseurs particuliers :

Londres a toujours été un facilitateur des flux nationaux et internationaux, et ce projet s'inscrit pleinement dans cette continuité [...] De plus en plus, les particuliers sont habitués à négocier quand ils le souhaitent, et non plus seulement pendant les heures d'ouverture des marchés.

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Lorsque cette pratique se sera largement démocratisée, il s’agira de voir si cet élargissement des horaires de trading sera réellement adopté par l’ensemble des investisseurs institutionnels ou si cela se cantonne principalement aux investisseurs particuliers.

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Source : Financial Times

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