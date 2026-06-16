Promettre des dividendes à 2 chiffres pour acheter des bitcoins : le français Capital B veut copier Strategy

Dans le sillage de Strategy, Capital B souhaite lancer un produit similaire au STRC, qui promet de juteux dividendes, pour financer ses achats de bitcoins. Voyons cela de plus près.

Capital B veut lancer un produit similaire au STRC de Strategy

Si vous nous lisez régulièrement, vous connaissez certainement notre point de vue critique sur les Bitcoin Treasury Companies et autres trésoreries crypto. Si nous parlons la plupart du temps de Strategy, d’autres veulent suivre son exemple, à l’image de l’entreprise française Capital B.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, l’entreprise détient ainsi 3 139 BTC et affiche l’objectif d’accumuler 1 % de tous les bitcoins d’ici l’année 2033. Pour ce faire, Capital B revendique cinq principes sur son site Web :

Lever du capital ;

Accumuler du BTC ;

Holder du BTC pour toujours ;

Ne pas perdre de BTC ;

Ne pas vendre de BTC.

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Avec Strategy, nous avons vu que la promesse de ne jamais vendre du BTC était relative, tandis que nombre de Digital Assets Treasuries (DAT) sont également revenus sur leurs convictions ces derniers mois.

Quoi qu’il en soit, Capital B entend suivre une voie similaire à Strategy avec son STRC, en proposant à son tour un rendement à 2 chiffres pour financer ses acquisitions de bitcoins. En effet, Alexandre Laizet, le directeur de la Strategy Bitcoin de Capital B, a confirmé cela au micro de nos confrères de The Block, à l’occasion de l’évènement BTC Prague :

Notre priorité absolue est de proposer un instrument de crédit numérique adapté à l’Europe, capable de transformer en profondeur la configuration des marchés. [...] Dans le monde de la finance traditionnelle, s'engager à verser une performance à deux chiffres impliquerait de promettre de générer des flux de trésorerie à deux chiffres pendant 40 ou 50 ans. Une société de trésorerie spécialisée dans le bitcoin dispose déjà de 40 à 50 ans de flux de trésorerie inscrits à son bilan ; cet actif croît de 30 à 60 % par an.

S'il ne s'agit pas de réitérer notre scepticisme face à ce mécanisme qui consiste à promettre des dividendes difficilement tenables à long terme, rappelons toutefois que, depuis son plus haut historique (ATH) à près de 6 euros il y a maintenant un an jour pour jour, l'action ALCPB de Capital B chute de près de 92 % :

Cours de l'action Capital B en données hebdomadaires

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Par ailleurs, rappelons également que face aux difficultés, l’entreprise s’est restructurée à plusieurs reprises au fil des ans, notamment par des changements de noms. En 2013, Leadmedia Group est ainsi devenu Makazi Group, avant de reprendre son nom l’année suivante, pour devenir The Blockchain Group en 2018, puis Capital B l’année dernière.

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Sources : The Block, TradingView

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