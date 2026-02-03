Crypto en France : le résumé complet de janvier 2026 dans l’écosystème blockchain

Avec son écosystème dynamique et innovant, la France est un réservoir à talents dans l’écosystème crypto. Pour mettre celui-ci en lumière, partons pour un tour d’horizon des actualités qui ont marqué le mois de janvier parmi les acteurs locaux qui participent chacun à la révolution blockchain.

Que s’est-il passé au mois de janvier en France parmi les entreprises crypto ?

Après l’édition du mois dernier, nous poursuivons notre série sur les actualités des acteurs français du Web3. Que s’est-il passé en France au mois de janvier parmi les acteurs du secteur des cryptomonnaies ?

Passons en revue les dernières nouveautés des entreprises de l’industrie blockchain locale, participant chacune à leur niveau au développement d’un écosystème dynamique.

Bitcoin au quotidien

Bien que la nouveauté date en réalité du 7 décembre dernier, nous sommes revenus le mois dernier sur le cas du Carrefour Express d'Arcachon Chapelle, proposant une réduction de 20 % aux clients payant leurs courses en BTC.

Côté technique, il s'agit d'une intégration de Lyzi, une application de paiements crypto qui a d'ailleurs dévoilé de nouveaux partenariats en janvier, comme l'un avec Excel Car et avec Le Hangar Bordelais, des spécialistes des voitures de luxe, ainsi qu'un autre avec Maison Montagut, un spécialiste du prêt-à-porter haut de gamme.

Le 13 janvier, Bitstack a ouvert la version bêta de sa nouvelle carte de paiement aux 5 000 premiers inscrits à son programme. Cela introduit également le « Stackback », une fonctionnalité offrant entre 0,1 et 1 % de cashback en BTC sur vos achats, venant ainsi compléter l'arrondis automatique.

Des partenariats à tous les niveaux

Comme à son habitude, le protocole de finance décentralisée (DeFi) Morpho a dévoilé plusieurs nouveautés tout au long du mois de janvier. Par exemple, la Digital Assets Treasury BTCS a choisi Morpho pour faire fructifier ses réserves d'USDC, Coinbase a annoncé avoir atteint le milliard d'USDC empruntés via son offre de lending propulsée par Morpho, tandis que Bitwise est également devenu curateur de vault sur le protocole et que Kraken a intégré les coffres-forts de Sentora pour ses rendements DeFi, qui travaille également avec Morpho.

Le 21 janvier, Meria a officialisé une collaboration avec DoubleZero, en devenant validateur sur son « private fiber network » et un intégrant son programme de délégation. Le 27 janvier, le spécialiste du staking a également rejoint la blockchain Tezos en tant que validateur.

La tokenisation de la finance

Le 14 janvier, SG Forge a annoncé une collaboration avec Swift, impliquant son EURCV. En effet, le stablecoin euro de la banque a été utilisé pour effectuer le paiement d'une obligation sur la blockchain Ethereum (ETH), marquant ainsi l'intégration de l'EURCV dans l'écosystème Swift.

Dans la continuité de ses développements sur ses fonds monétaires tokenisés, Spiko a officialisé le 14 janvier dernier sa reconnaissance par l'AMF et l'ACPR comme société d'investissement MiFID. Grâce à cette licence, l'entreprise peut désormais opérer comme agent de transfert en France, il permettant ainsi d'étendre son offre en Europe.

Le 23 janvier, Fipto est devenue « la première institution de paiement en Europe à obtenir la double licence sous le règlement MiCA ». En effet, déjà régulé comme Établissement de paiement auprès de l'ACPR, le fournisseur d'infrastructure de paiement en stablecoin a obtenu son agrément MiCA auprès de l'AMF pour 5 services différents, incluant notamment le transfert, l'échange et la garde de crypto-actifs pour le compte de clients.

L'autogarde à la française

Le 14 janvier, Ledger et Lombard ont officialisé un partenariat, dont la finalité est de proposer du staking de BTC sur l'application Ledger Wallet. Concrètement, cela passe par l'intégration de la version emballée LBTC, elle même servant au staking sur le réseau Babylon, via les validateurs de Figment.

Toujours concernant Ledger, le Financial Times a publié un rapport le 23 janvier dernier, selon lesquelles Ledger travaillerait activement sur son projet d'introduction en bourse, avec un objectif de valorisation à 4 milliards de dollars lors de son Initial Public Offering (IPO).

Le 23 janvier, Deblock a intégré une nouvelle fonctionnalité à son application : Wallet Import. Comme son nom l'indique, cette nouveauté permet l'intégration de portefeuilles générés hors de l'application directement sur Deblock.

Un rendez-vous incontournable

Du 15 au 18 janvier, l'évènement CryptoXR est revenu à l'Auxerrexpo d'Auxerre pour une 4e édition. Cette année encore, les visiteurs ont pu assister à de nombreuses tables rondes et conférences, des moments de networking et des soirées festives, mais aussi rencontrer les différents exposants sur leurs stands, dans cet espace de 6 000 m2.

