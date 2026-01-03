Crypto en France : le résumé complet de décembre 2025 dans l’écosystème blockchain

Avec son écosystème dynamique et innovant, la France est un réservoir à talents dans l’écosystème crypto. Pour mettre celui-ci en lumière, partons pour un tour d’horizon des actualités qui ont marqué le mois de décembre parmi les acteurs locaux qui participent chacun à la révolution blockchain.

Que s’est-il passé au mois de décembre en France parmi les entreprises crypto ?

Après l’édition du mois dernier, nous poursuivons notre série sur les actualités des acteurs français du Web3. Que s’est-il passé en France au mois de décembre parmi les acteurs du secteur des cryptomonnaies ?

Passons en revue les dernières nouveautés des entreprises de l’industrie blockchain locale, participant chacune à leur niveau au développement d’un écosystème dynamique.

Vous souhaitez nous partager vos actualités pour l’article du mois prochain ? Écrivez-nous sur notre adresse email : 👉 Nous contacter

Les banques poursuivent leur adoption

Le 1er décembre, BNP Paribas a officialisé son adhésion au consortium de 9 banques européennes souhaitant lancer leur stablecoin euro au second semestre 2026. Par la même occasion, ledit consortium a révélé son nouveau nom : Qivalis. Jan-Oliver Sell, un ancien directeur de Binance et de Coinbase, occupera le poste de PDG, tandis que le premier président de la Financial Services Authority (FSA), Sir Howard Davies, prendra la présidence du conseil de surveillance de Qivalis.

Le 8 décembre, le géant bancaire BPCE (Banque Populaire - Caisse d’Épargne), a lancé son offre crypto pour certains de ses clients en France. Facturé 2,99 euros par mois et avec des frais de 1,5 % par transactions, ce nouveau compte crypto permet au préalable une explosion au BTC, à l’ETH, au SOL et à l’USDC.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts

Publicité

Régulation et défense de l'écosystème

Le 4 décembre, le spécialiste français des infrastructures de finance décentralisée (DeFi) pour les professionnels s’est vu délivrer son agrément MiCA par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Le 5 décembre, l’association Digital Assets Venture Network (DAVN) a vu le jour à Paris pour fédérer le secteur européen des cryptomonnaies et construire un écosystème blockchain européen plus structuré et performant. Plusieurs français ont rejoint l’initiative, dont d&a Partners, Bpifrance, Meria, Flowdesk, Kiln, Morpho, Dfns, Truffle Capital, 50 Partners, Cathay Innovation ou bien Delubac & Cie.

Le 8 décembre, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a assoupli ses règles sur certains produits financiers crypto, comme les ETN. En respectant tout de même certaines conditions strictes, les plateformes peuvent plus facilement lister des ETN crypto sans un avertissement dissuasif dans leur documentation promotionnelle.

Accompagner les licornes de demain

Le 17 décembre, l’incubateur et accélérateur Web3 Cube3 est devenu Cube et a par la même occasion annoncé un tour de financement de 700 000 euros. En outre, ses équipes se sont renforcées pour accompagner au mieux les startups françaises qui cherchent à révolutionner le secteur.

L'actualité des plateformes crypto

La nouvelle était attendue depuis longtemps, et, le 2 décembre, Bitstack a officialisé l’arrivée de son compte euro avec un IBAN français, ainsi que d’une carte de paiement Visa proposant du cashback en Bitcoin (BTC). Ce service sera mis en place dès le 13 janvier pour les 5 000 premiers inscrits.

Le 11 décembre, Deblock a intégré Polygon (POL) à son application, ce qui implique une prise en charge du réseau pour diverses opérations d’entrées et de sorties, ainsi que la possibilité d’acheter du POL.

Le 16 décembre, Deskoin a mis à jour ses applications Web et mobiles pour optimiser les stratégies de dollar cost averaging (DCA). Désormais, les utilisateurs peuvent payer par carte bancaire, Apple Pay ou Google Pay sans dépôt préalable pour automatiser l’opération, ou bien utiliser des stablecoins USDC ou EURC.

Le 17 décembre, Bitvavo a listé les stablecoins EUR CoinVertible et USD CoinVertible de SG Forge sur sa plateforme de cryptomonnaies.

Le 18 décembre, Meria a annoncé un partenariat avec le Wallet SollPay. Désormais, les utilisateurs dudit wallet peuvent stoker leurs SOL sur le validateur de Meria pour générer des intérêts.

Meria : acheter des cryptos et les faire fructifier simplement avec le staking

Du côté de la finance décentralisée (DeFi)

A l’image de sa bonne dynamique des derniers mois, Morpho officialisé plusieurs annonces importantes en décembre, comme une intégration à Bitget, Farcaster et Wirex. De plus, son protocole s’est également déployé sur la blockchain Stable.

Le 9 décembre, Dfns a déployé sa technologie de Wallet-as-a-Service (WaaS) sur le testnet de Tempo, la blockchain de Stripe et Paradigme.

Le 31 décembre, Ledger Wallet a intégré les services de Noah sur son application. Cela inaugure ainsi un service de dépôts bancaires d’euros et de dollars pour recevoir des USDC ou des USDT en échange, sans avoir à recourir à des plateformes centralisées.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.