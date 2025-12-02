Crypto en France : le résumé complet de novembre 2025 dans l’écosystème blockchain

Avec son écosystème dynamique et innovant, la France est un réservoir à talents dans l’écosystème crypto. Pour mettre celui-ci en lumière, partons pour un tour d’horizon des actualités qui ont marqué le mois de novembre, parmi les acteurs locaux qui participent chacun à la révolution blockchain.

Que s’est-il passé au mois de novembre en France parmi les entreprises crypto ?

Après l’édition du mois dernier, nous poursuivons notre série sur les actualités des acteurs français du Web3. Que s’est-il passé en France au mois d’octobre parmi les acteurs du secteur des cryptomonnaies ?

Passons en revue les dernières nouveautés des entreprises de l’industrie blockchain locale, participant chacune à leur niveau au développement d’un écosystème dynamique.

Du nouveau du côté des plateformes

Le 20 novembre, Crypto.com a déployé ses services de lending propulsés par Morpho, qui avaient déjà été annoncés le mois dernier. Le lendemain, c'est Coinbase qui a dévoilé un nouveau service d'emprunt d'ETH contre de l'USDC soutenu par Morpho.

Le 20 novembre également, la crypto-banque Deblock a annoncé une levée de fonds de 30 millions d'euros, avec l'ambition de « bâtir la première banque on-chain ». Le même jour, l'entreprise a aussi présenté son token BLOCK, dont l'airdrop est prévu pour 2026.

De son côté, Meria a annoncé plusieurs nouveautés au cours du mois, comme sa participation au lancement du mainnet de Monad, son arrivée sur VeChain (VET) en tant que validateur, ou encore le listing du CC de Canton Network et du lending de SKY.

Bourse, levées de fonds et acquisitions

Le 3 novembre, le consortium FlexGrid France, représenté par Sébastien Gouspillou, a présenté une lettre d'attention à EDF Pulse Holding, qui souhaite vendre sa filiale Exaion au mineur de Bitcoin (BTC) américain MARA. Cette contre-offre de 30 millions d'euros, visant à acquérir une partie du capital de l'entreprise, s'inscrit ainsi dans une démarche de souveraineté.

Rien de concret pour le moment, mais, Pascal Gauthier, le PDG de Ledger, a suggéré le mois dernier que l'entreprise pourrait entrer en bourse en 2026. Pour ce faire, la licorne française cherche à convaincre des investisseurs américains, Pascal Gauthier estimant que l'argent investi dans les cryptomonnaies se trouve aux États-Unis : « il n’est nulle part ailleurs dans le monde, et certainement pas en Europe ».

Le 24 novembre, à l'occasion de son keynote à Paris, Éric Larchevêque a présenté The Bitcoin Society, un projet de Bitcoin Treasury Company coté en bourse en collaboration avec Tony Parker et Nathan Benchimol Pissarro. En plus d'accumuler un maximum de bitcoins, l'entreprise développera notamment un modèle de Network Society, où son réseau doit permettre aux créateurs de richesse partout dans le monde de « représenter et défendre leurs intérêts communs autour de la liberté d’entreprendre ».

Le Learn to Earn facilement accessible

VenaLabs, une plateforme d'apprentissage dédiée au Web3, a déployé sa V1 en novembre. Dès à présent, les utilisateurs peuvent expérimenter son concept de « Learn to Earn », notamment pour tenter de se rendre éligibles à de nombreux airdrops. Avec les routines d'airdrop optimisées, il est possible d'aller encore plus loin, et l'une d'elles a été lancée par Cryptoast pour farmer la blockchain Base.

Les paiements crypto facilités

Le 4 novembre, le spécialiste des paiements en cryptomonnaies Lyzi a conclu un partenariat avec le Centre Porsche Montpellier, dont les clients peuvent désormais acheter des véhicules avec leur crypto. Le 21 novembre, Lyzi a ensuite officialisé une collaboration avec l'ONG Médecins du monde, afin de permettre les dons en cryptomonnaies.

Le 5 novembre, Deskoin a officialisé un partenariat avec l'agence immobilière PHYGITAL.immo, afin de développer les transactions intégrales ou partielles en cryptomonnaies.

La tokenisation poursuit son chemin

Le 18 novembre, la Société Générale, par le biais de sa filiale SG Forge, a annoncé une émission obligataire tokenisée sur la blockchain Canton Network pour la première fois à destination du marché américain.

Le 27 novembre, Amundi et CACEIS ont révélé l'arrivée du fonds monétaire AMUNDI FUNDS CASH EUR - J28 EUR DLT (C) sur Ethereum. Après une première transaction le 4 novembre dernier, le fonds monétaire fonctionne maintenant de manière hybride, afin de s'adapter à l'ère de la tokenisation.

Le 20 novembre, Spiko a étendu ses services sur la blockchain de Stellar (XLM). À ce jour, le spécialiste des fonds monétaires tokenisés revendique 547 millions d'euros de dépôts sur sa plateforme.

La défense de l'écosystème

En novembre, l'initiative Stand With Crypto, initié par Coinbase en 2023 suite à ses déboires avec la Securities and Exchange Commission (SEC), a fait ses premiers pas en Europe. Dès lors, plusieurs acteurs français ont déjà rejoint le mouvement, à l'image de Morpho, Steakhouse Financial ou bien Spiko.

