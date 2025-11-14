Aave Labs obtient une autorisation MiCAR — À quoi cela va-t-il servir ?

Par le biais de sa filiale Push Virtual Assets, Aave Labs a obtenu une autorisation dans le cadre du règlement MiCA. À quoi peut bien servir une telle étape réglementaire pour le géant de la finance décentralisée (DeFi) ?

Aave Labs décroche une autorisation MiCAR en Irlande

Jeudi, Aave Labs a fait une annonce historique en officialisant l’obtention d’une autorisation dans le cadre de règlement MiCA. En effet, ladite autorisation a été obtenue par sa filiale Push Virtual Assets auprès de la Banque centrale d’Irlande.

Notons le choix des mots ici, puisqu’il est bien fait mention d’autorisation et non de licence, et que ni Aave ni Push n’apparaissent encore sur la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui recense les acteurs s’étant vu délivrer une licence dans n’importe quelle juridiction européenne.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle étape réglementaire doit permettre à Aave Labs d’étendre son activité sur le secteur des stablecoins, en particulier avec son GHO :

Aave Labs déploiera prochainement un système d’entrée et de sortie réglementé et sans frais pour le GHO et d’autres stablecoins intégrés aux produits Aave Labs dans l’Espace économique européen (EEE) via son nouveau service, Push. […] Grâce à l’autorisation MiCAR, Push d’Aave Labs permet des transactions sécurisées et réglementées entre le stablecoin natif d’Aave, le GHO, et d’autres stablecoins, sans frais. Les utilisateurs peuvent ainsi convertir facilement des euros en actifs numériques, dans le respect d’une nouvelle norme de protection et de transparence pour les consommateurs.

Si l’on peut se demander en quoi un géant de la finance décentralisée (DeFi) peut avoir besoin d’une autorisation MiCAR, Aave Labs a également répondu à cette question. Ainsi, son protocole Aave reste décentralisé, et cette autorisation porte seulement sur l’offre de services réglementés mentionnée précédemment.

Bien que cela n'ait pas été précisé, cette nouvelle pourrait donner lieu à des synergies avec une autre actualité récente d'Aave, à savoir le rachat de Stable Finance le mois dernier, une application dédiée aux stablecoins.

Avec 33,27 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), Aave reste aujourd’hui le leader incontesté de la DeFi. En parallèle, le token AAVE s’échange à 187 dollars l’unité lors de l’écriture de ces lignes, en baisse de 13 % sur les dernières 24 heures, dans le contexte d’une nouvelle baisse sur le marché crypto.

Source : Aave

