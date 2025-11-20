L'Inde serait en train de développer un « stablecoin » adossé à sa dette

Le développement accéléré et sans précédent du secteur des stablecoins fait la part belle au dollar américain, au point d’inquiéter certaines puissances mondiales. Une situation face à laquelle l’Inde tente de réagir, avec le lancement annoncé d'un token adossé à sa dette souveraine.

L'Inde développe un « stablecoin » adossé à sa dette souveraine

Le secteur des stablecoins rencontre un succès sans précédent depuis la mise en place du cadre réglementaire GENIUS Act aux États-Unis. Une bonne nouvelle pour la domination vacillante du dollar, face à un marché adossé à plus de 99 % à son USD, mais une situation bien plus problématique pour les autres puissances mondiales.

Il suffit de voir comment l'Union européenne tente actuellement de s'opposer à l'arrivée massive des stablecoins « multi-issuance », émis en dehors de son cadre réglementaire restrictif. Ces derniers présentés comme potentiellement risqués pour sa stabilité financière, mais également pour le développement de versions approuvées par son règlement MiCA.

Des inquiétudes visiblement identiques du côté de l'Inde, si l'on en croit la récente annonce de la mise en place d'un crypto-actif de type « Asset Reserve Certificate (ARC) », actuellement développé par Polygon et la fintech indienne Anq.

Sa spécificité ? Proposer un modèle innovant adossé à la dette souveraine, « émis uniquement en contrepartie de titres d’État indiens (G-Secs) et de bons du Trésor ».

Le terme de « stablecoin » reste à confirmer, même si les détails publiés par le Times of India font état d'un « crypto-actif réglementé, non spéculatif, qui reflétera la valeur de la roupie indienne tout en opérant exclusivement à l’intérieur du périmètre financier du pays ».

Le concept envisage un système de création de tokens numériques directement liée à l'achat de titres d'État, garantissant que chaque unité émise corresponde à des actifs gouvernementaux réels. (...) Cette conception pourrait faciliter et potentiellement réduire le coût des emprunts ou de la levée de fonds nationaux pour le gouvernement en créant une demande soutenue pour ses titres. Times of India

Une « couche de paiement complémentaire » associée à la MNBC nationale

Selon des personnes proches de ce dossier, la mise en place de ce token servirait essentiellement à empêcher les sorties de liquidités dans des stablecoins adossés au dollar USD, tout en favorisant dans le même temps la demande dans des instruments de dette publique et un renforcement de la souveraineté monétaire de la banque centrale indienne.

Une utilité qui viendrait s'ajouter comme une « couche de paiement complémentaire » associée à la monnaie numérique de banque centrale (MNBC, ou CBDC en anglais) de l'Inde, selon un modèle basé sur une « architecture Twin-Rupee ».

Dans les faits, la MNBC indienne deviendrait une sorte de « colonne vertébrale de règlement sous le contrôle de la banque centrale », pendant que ce token serait émis par des acteurs privés réglementés, afin de proposer « des transactions plus rapides, programmables et à faible coût ».

À noter : seuls les comptes professionnels seront autorisés à créer de nouvelles unités de ce token et une restriction sera mise en place à l'aide de la V4 du DEX Uniswap pour limiter les échanges aux adresses inscrites sur liste blanche.

Lancement prévu pour le premier trimestre 2026.

Source : Times of India

