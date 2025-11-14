La dominance des stablecoins sur le marché augmente (et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle)

Les stablecoins voient leur dominance augmenter ces derniers jours, face à un Bitcoin (BTC) plutôt en berne. Serait-ce un signe annonciateur d’un bear market prolongé ?

La dominance des stablecoins augmente face à un BTC qui flanche

Les stablecoins, en plein essor en ce moment, continuent d’augmenter leur capitalisation ces derniers mois. Face à eux, le Bitcoin (BTC) a tendance à faire grise mine : il a franchi cette nuit le seuil des 100 000 dollars et affiche 95 000 dollars dans l’après-midi du 14 novembre.

Il y a trois mois, les stablecoins représentaient 6,28 % de la capitalisation totale des cryptomonnaies, une part qui s’élève à 8,19 % ce jour. Cette croissance progressive de la dominance des stablecoins est bien sûr indicatrice de l’intérêt qui leur est porté ces derniers mois, mais pas uniquement.

En temps d’hésitations, les investisseurs tendent en effet à se replier sur les stablecoins, afin de protéger la valeur de leurs capitaux. On voit donc généralement leur dominance augmenter lorsque la volatilité est au plus haut. Leur quantité augmente également quand les investisseurs cèdent leurs BTC pour des équivalents dollars.

La chute des cours va-t-elle continuer à pousser les investisseurs vers les stablecoins ?

Tether, qui domine encore largement le marché des stablecoins, est généralement considéré comme un indicateur des retours vers plus de sécurité. Si l’on observe sa progression depuis 3 mois, on voit que sa capitalisation a eu tendance à s’aplanir au cours de l’été, pendant la période où le cours du Bitcoin (BTC) grimpait en flèche.

Mais depuis les chutes successives du BTC, et en particulier cette semaine, la capitalisation de l’USDT repart à la hausse. Pour certains analystes, c’est donc un indicateur de plus que les investisseurs rangent leurs fonds dans une cryptomonnaie considérée comme plus stable.

Cela pourrait ainsi annoncer une phase de consolidation prolongée, allant dans le sens d’un scénario de type « bear market ». Attention cependant : cela peut aussi augurer d’une phase de rebond. Les prochains jours donneront donc un aperçu plus net de la tendance.

Source : CoinGecko

