347 milliards de dollars : l'adoption des actifs tokenisés explose sur les plateformes cryptos

Alors que les actifs tokenisés font de plus en plus parler d'eux, le dernier rapport de CoinGecko montre leur adoption sur les plateformes crypto. Qu'en est-il ?

Les RWA connaissent une croissance exponentielle

L’année dernière, nous avons commencé à théoriser l’idée selon laquelle les plateformes d’échange de cryptomonnaies se tournaient vers les actifs du monde réel tokenisés (RWA) pour pallier la perte de revenus du bear market à venir.

Cela se vérifie aujourd’hui, puisque le bear market est bel et bien là et que les volumes sur les RWA n’ont jamais été aussi importants sur les plateformes crypto.

Sur les contrats perpétuels, par exemple, les mois de février, de mars, d’avril et de mai génèrent à eux seuls plus de volumes que la totalité de l’année 2025, notamment avec 347 milliards de dollars au mois de mai :

Volumes mensuels par plateforme des perpétuels RWA

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Au total, les différentes plateformes centralisées comme « décentralisées » ont pu lister jusqu’à 358 actifs RWA différents, en tenant compte à la fois des marchés spot et des marchés de perpétuels. Ici, c’est MEXC qui propose l’offre la plus large, suivi de Gate, tandis que Coinbase arrive dernière des plateformes étudiées :

Nombre d'actifs RWA listés par chaque plateforme

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Au mois de mai, le sujet des pré-IPO s’est invité dans l’équation avec SpaceX, OpenAI et Anthropic. Tout du moins, cette tendance émergente a pris de l’ampleur, notamment avec une augmentation des volumes de 1 059,26 % entre avril et mai :

Alors que les contrats pré-IPO tokenisés sont restés atones au cours du quatrième trimestre 2025, l'activité de négociation des contrats perpétuels pour cet actif a connu une forte hausse récemment sur les principales plateformes d'échange, avec des volumes d'échanges en progression de 1 059,26 %, passant de 60,51 millions de dollars en avril 2025 à 701,44 millions de dollars en mai 2025. Les contrats perpétuels pré-IPO de SpaceX ont enregistré le volume d'échanges le plus élevé, avec une part de marché de 43,55 %, avant son introduction en bourse très attendue sur le Nasdaq le 12 juin. Viennent ensuite les sociétés d'intelligence artificielle OpenAI et Anthropic. À eux trois, ces contrats pré-IPO ont représenté 95,62 % du volume total mensuel de mai.

Sur ce point, c'est Binance qui mène la danse :

Volumes des pre-IPO tokenisées par titre et par plateforme

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Malgré des chiffres importants, il convient toutefois de les relativiser. En effet, la première infographie montrait notamment 121 milliards de dollars de volumes sur les perpétuels de RWA tokenisés pour Binance au mois de mai. Dans le même temps, les données de CoinGecko montrent que l’ensemble des futures sur Binance a généré près de 49 milliards de dollars de volumes au cours de ces dernières 24 heures.

Ainsi, en dépit d'une croissance exponentielle, les RWA tokenisés ne représentent encore qu'une part infime de l'activité des plateformes crypto. Tandis que l'adoption s'accélère, l'évolution de ces chiffres devrait donc être surveillée au fil du temps.

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Source : CoinGecko

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