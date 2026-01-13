La sénatrice Elizabeth Warren alerte sur l'intégration des cryptomonnaies au régime de retraite américain

Dans le cadre de sa politique d’ouverture aux cryptomonnaies, l’administration Trump a récemment décidé de les intégrer au système de retraite 401(k) américain. Un risque financier jugé trop important par la sénatrice Démocrate Elizabeth Warren, qui réclame des clarifications.

Cryptomonnaies et 401(k) : « un terrain fertile pour que les travailleurs perdent gros »

Malgré des critiques de plus en plus persistantes à son égard, l'administration Trump poursuit sa politique d'ouverture à l'égard des cryptomonnaies, notamment en proposant de les intégrer au système d'épargne-retraite 401(k), très populaire auprès des travailleurs américains.

Une décision qui permettrait au secteur crypto d'accéder à un marché dont l'encours était estimé à 8 900 milliards de dollars en 2024, pour près de 70 millions de participants et plus de 700 000 plans ouverts. Mais, de toute évidence, la sénatrice Démocrate, Elizabeth Warren, ne voit pas cette intégration comme une opportunité à saisir.

Pour la plupart des Américains, leur 401(k) représente une bouée de sauvetage pour la sécurité de leur retraite, et non un terrain de jeu pour le risque financier. Autoriser la crypto dans les comptes de retraite américains crée un terrain fertile pour que les travailleurs et les familles perdent gros. Elizabeth Warren

Une déclaration effectuée dans le cadre d'une lettre ouverte envoyée au président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Paul Atkins, afin de lui demander de clarifier les initiatives mises en place par ses services afin de protéger les investisseurs face aux risques associés au marché des cryptomonnaies.

Elizabeth Warren demande plus de précisions à la SEC

Selon Elizabeth Warren, la SEC américaine ne peut pas protéger efficacement les détenteurs de plans d'épargne-retraite 401(k) et soutenir dans le même temps le décret de Donald Trump destiné à permettre d'y intégrer des investissements en lien au secteur des cryptomonnaies.

Afin d'étayer ses propos, la sénatrice ne manque pas de mentionner le nombre croissant de conflits d'intérêt qui entachent la présidence américaine, mais également le revirement opportuniste de Donald Trump au sujet du Bitcoin, identifié comme « une arnaque » en 2021 et désormais à l'origine de gains personnels estimés en milliards de dollars.

Compte tenu des menaces liées à la volatilité des cryptos, au manque de transparence des marchés et aux conflits d’intérêts potentiels, je crains que la décision de l’administration Trump d’autoriser ces actifs risqués dans des investissements de retraite aussi cruciaux ne mette en péril la sécurité de la retraite de millions d’Américains. Elizabeth Warren

En ligne de mire, une « faille » dans la législation crypto en cours de rédaction - également critiquée par certains syndicats - qui pourrait permettre à presque tous les produits financiers tokenisés d’échapper à l’autorité de la SEC, « mettant en danger l’épargne-retraite et les investissements des Américains ».

Dans les faits, Elizabeth Warren demande une réponse claire de la SEC au sujet de 3 points essentiels :

Exiger plus de transparence de la part des entreprises cotées détenant, émettant ou investissant dans des cryptomonnaies ;

Évaluer l’utilisation de pratiques manipulatrices ou trompeuses sur les marchés crypto ;

Mener des actions de sensibilisation à destination des investisseurs particuliers susceptibles d’acheter des crypto-actifs.

