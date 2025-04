Le Bitcoin écrase la concurrence : fin de l'altseason ?

La domination du Bitcoin ne cesse de croître, au point d’inquiéter les investisseurs qui misaient sur un retour des altcoins. Un rapport révèle que les hedge funds parient massivement sur la suprématie du BTC, reléguant les autres cryptomonnaies au second plan. Une nouvelle dynamique est en train de s’installer.

Les hedge funds misent tout sur le Bitcoin

le Bitcoin pourrait bien continuer à écraser la concurrence. C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle étude publiée par Crypto Insights Group, qui a interrogé 50 gestionnaires de hedge funds, pesant au total plus de 5 milliards de dollars. Résultat : 70 % d’entre eux pensent que le Bitcoin, qui côte actuellement autour des 92 000 dollars, va prendre ses distances avec le reste du marché des cryptomonnaies au cours des six prochains mois.

Ce chiffre impressionne, surtout quand on sait qu’il était trois fois inférieur en 2024. En ce moment, la première crypto représente plus de 61 % des 3 000 milliards de dollars de capitalisation totale du marché crypto. Cette domination va à l’encontre de nombreuses prévisions qui annonçaient à la fin de l’année dernière le retour d'une possible "altseason" — une période où les altcoins s'emballent et surpasse le Bitcoin.

Trois facteurs expliquent ce retour en force du Bitcoin, selon le rapport. D’abord, sa résilience face aux turbulences économiques, et plus récemment avec la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Alors que les techs plongeaient, le BTC, lui, a bondi de 11 % pour atteindre les 93 500 dollars.

Cela sous-entend que les investisseurs voient le Bitcoin comme une valeur refuge.

Ensuite, la stabilisation du cadre réglementaire autour du BTC partout dans le monde – avec les ETF et le lancement d'une réserve stratégique américaine – attire les institutions, au détriment des altcoins. « Cela ne signifie pas plus de clarté pour les altcoins », avertissent les hedge funds. Enfin, outre certains tokens comme le SOL ou le XRP, la performance globale des altcoins déçoit, assure le rapport :

Les investisseurs sont déçus par leur performance, et préfèrent renforcer leur position sur le Bitcoin.

Une altseason enterrée trop vite ?

Au cours de l'année 2024, le Bitcoin a enregistré une hausse impressionnante de 140 %, surpassant la plupart des altcoins, comme l'Ether, qui n'a grimpé que de 60 %. Et en ce début d'année 2025, l'Ether a déjà perdu 40 %, quand le Bitcoin tente de rester stable.

Pourtant, malgré ces chiffres et ce rapport, beaucoup d'investisseurs attendent encore un retour des altcoins. Parmi ceux qui ne partagent pas ce pessimisme, il y a Andy Martinez, PDG de Crypto Insights Group :

Un poids plus important du Bitcoin ne tue pas l’altseason.

Ethereum (ETH) marque la pire performance des cryptos majeures en 2025

Il estime ainsi que les investisseurs, privés et institutionnels, sont simplement devenus plus sélectifs, se dirigeant vers des projets ayant « des revenus tangibles, des trésoreries transparentes et des calendriers d’émission mieux maîtrisés ». Même s'il est lucide sur le fait que toutes les cryptos seront toujours, en quelques sortes, reliées :

Une décorrélation complète est peu probable tant que la croissance des stablecoins, le crédit on-chain et la tokenisation continueront d’encadrer le débat autour des actifs numériques.

Source : DLNews

