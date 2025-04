Ethereum traverse une année noire : -51 % depuis janvier, c'est tout simplement la pire performance parmi les cryptomonnaies majeures. Entre chute des prix, désengagement DeFi et concurrence féroce de Solana, le leader historique des smart contracts est à un tournant décisif. Faut-il s'inquiéter ?

Ethereum en perte de vitesse en 2025 ?

Depuis le début de l'année, Ethereum a déçu. La deuxième crypto, tournant autour des 1 790 dollars à la rédaction de cet article, accuse une chute de 51 % depuis le début de l’année 2025, faisant d'elle la plus mauvaise élève du top 5 des cryptos majeures. À titre de comparaison, le Bitcoin ne recule que de 5 %, le SOL de 25,5 %, le BNB de 13,5 %, tandis que le XRP gagne même 1 %. Le ratio ETH/BTC s’est effondré à 0,01791, un niveau inédit depuis 2020, illustrant la perte de terrain face au leader du marché.

Ce déclin s’accompagne d’un désengagement massif de la DeFi sur Ethereum, dont la valeur totale verrouillée a chuté de 43 % depuis décembre 2024, signe d’un recul de la confiance des utilisateurs.

Une partie des flux ont été déplacés vers des alternatives jugées plus performantes. Parmi celles-ci, Solana domine désormais en termes de volume sur les DEX, de revenus des apps et d’activité utilisateurs. Même Base, la chaîne développée par Coinbase, attire de plus en plus les développeurs. Ainsi, Solana a dépassé Ethereum en capitalisation de staking, amplifiant la remise en cause du statut de référence d’ETH dans le secteur des smart contracts.

Autre facteur inquiétant : les ventes institutionnelles massives. Galaxy Digital a vendu pour plus de 100 millions de dollars d’ETH en une semaine. L’Ethereum Foundation et Paradigm ont également effectué de larges transferts vers des plateformes d’échange, alimentant la pression baissière.

Dans ce contexte, les regards se tournent vers les niveaux techniques clés et les mises à jour à venir. Ce 23 avril, la crypto a bondi de 10 % et le marché tente d’évaluer si cette tendance va durer.

ETH : rebond ou rechute ? Les seuils critiques à surveiller

Malgré la tempête, quelques signaux techniques suggèrent une possible stabilisation à court terme. L’indicateur RSI (Relative Strength Index) d’Ethereum est remonté à 57,26 ; contre 42,43 la veille. En passant au-dessus de 50, ce niveau indique un retour d'acheteurs, mais pas encore une tendance forte : tant que le RSI reste en dessous de 70, la prudence reste de mise.

Selon notre analyse technique du 23 avril, l'Ether a cassé une résistance majeure à 1 690 dollars ce mardi matin. Ethereum reste en tendance baissière sur le long terme tant qu’il ne dépasse pas les 2 100 dollars. La jambe haussière actuelle pourrait culminer autour des 2 000 dollars avant un possible repli ; mais cette consolidation serait saine tant que le seuil des 1 750 dollars tient. À voir comment le cours se comporte ces prochains jours.

Pour rappel, plusieurs évolutions techniques prévues pour 2025 pourraient redonner de l'élan à Ethereum. Parmi elles, la mise à jour Pectra, attendue au premier trimestre 2025, introduira des améliorations significatives, notamment l'EIP-7251, qui augmentera la limite de dépôt des validateurs de 32 à 2 048 ETH, facilitant ainsi la gestion des nœuds pour les opérateurs institutionnels.​ De quoi attirer à nouveau les investisseurs ?

