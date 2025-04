Ce célèbre investisseur crypto a-t-il vendu 105 millions de dollars d'ETH contre du SOL ?

Tandis que l’ETH d’Ethereum ne cesse de sous-performer, l’actif pourrait bien être en train de perdre un autre soutien qui lui préférerait le SOL de Solana. C’est en tout cas ce que suggère l’analyse on-chain des portefeuilles de la société d’investissement crypto Galaxy Digital.

En effet, le compte X Lookonchain a rapporté mardi que l’entreprise avait déposé 65 600 ETH d’une valeur de 105,48 millions de dollars sur Binance, puis avait retiré 752 240 SOL d’une valeur de 98,37 millions de dollars au cours de plusieurs transactions durant ces 2 dernières semaines.

Néanmoins, la destination de ces SOL n’est pas claire, car les montants dont il est question ont été redirigés vers différentes adresses au cours de la période étudiée. Selon les données d’Arkham, les portefeuilles crypto de Galaxy Digital comptent désormais près de 590 millions de dollars, dont plus de 90 millions de dollars d’ETH et 26 millions de dollars d’ETH :

Aperçu des avoirs crypto de Galaxy Digital

Pour ce qui est du reste des SOL retiré de Binance et envoyé vers d’autres adresses, au moins 2 scénarios peuvent être envisagés :

Quelle qu’en soit la finalité, il reste encore à définir ce qui a poussé l’entreprise à se séparer de 105 millions de dollars d’ETH, ou tout du moins à les déplacer.

En baisse quasi constante depuis le mois de septembre 2022, rappelons par ailleurs que le ratio ETH/BTC a encore perdu plus de 46 % depuis le début de l’année.

Tandis que nous revenions hier sur un flippening de Solana face à Ethereum sur le plan du staking, ces mouvements de Galaxy Digital pourraient être un nouveau signal faible pour l’actif de la principale blockchain de finance décentralisée (DeFi). Concernant un éventuel flippening de capitalisation, celui-ci n’est pas encore à l’ordre du jour, avec une valorisation de 215,5 milliards de dollars pour l’ETH, contre 78,2 milliards de dollars pour le SOL.

En parallèle de l’écriture de ces lignes, l’ETH s’échange à 1 785 dollars, en hausse de 10 % sur 24 heures, tandis que le SOL progresse de 7,7 %, à 151 dollars.

