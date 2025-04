Ethereum a-t-il marqué son point bas ? Analyse technique de l'Ether au 23 avril 2025

Valorisation en berne, doutes sur les fondamentaux, crise de gouvernance… Un retournement de l’action des prix de l’Ether pourrait-il suffire à balayer les derniers mois marqués par le FUD ? Pour cela, il faudra d’abord faire preuve de force et invalider la tendance hebdomadaire encore baissière. Néanmoins, les premiers signaux positifs semblent émerger sur l’unité de temps journalière.

Donald Trump fait des concessions, le marché respire

Nous sommes le mardi 23 avril 2025 et le cours de l'Ether évolue autour des 1 790 dollars.

Notre dernière analyse technique de l’ETH remonte au 8 avril 2025, alors que la cryptomonnaie évoluait autour de 1 570 dollars. Depuis, son cours a nettement rebondi. Enfin un peu d’air pour les détenteurs d’Ether.

Si la relation entre Donald Trump et les marchés financiers était une idylle amoureuse, elle figurerait sans doute parmi les plus toxiques de l’histoire. Après l’épisode des droits de douane et les multiples attaques dirigées contre ses partenaires commerciaux ou le président de la FED, le chef d’État américain opère un revirement en mettant, une fois encore, de l’eau dans son vin.

La situation prête à confusion, et pourtant, en ce mercredi matin, les investisseurs affichent un regain d’optimisme : les marchés accueillent favorablement les dernières déclarations relayées dans les médias. Certes, il ne s’agit probablement que d’un nouvel épisode dans une saga bruyante, dont l’effet principal demeure une volatilité erratique des cours.

Des turbulences dont tout le monde se serait bien passé. Le rideau va-t-il enfin se refermer pour permettre au marché de retrouver un comportement plus organique ? La question reste ouverte, alors que les graphiques envoient des signaux très positifs ces dernières heures.

Dans ce méli-mélo macroéconomique, l’Ether, deuxième cryptomonnaie du marché, s’efforce de garder la tête hors de l’eau. Quel impact les bouleversements récents ont-ils sur Ethereum ?

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT +10,20 % +13,80 % -14,20 % Ethereum/ Bitcoin +3,80 % +1,30 % -20,30 %

Ethereum : l’espoir renaît

Depuis septembre 2022, nombreux sont ceux qui scrutent le graphique de l’Ether face au Bitcoin, constatant, semaine après semaine, une chute persistante. Une lente dégringolade, presque inéluctable, que l’on espérait voir s’inverser, dans l’attente de cette phase de surperformance qu’Ethereum avait jusqu’alors toujours su enclencher.

Mais cette fois, la dynamique semble bel et bien différente. Aucune tentative de rebond n’a permis de provoquer un réel retournement de tendance. Désormais, tous les regards se tournent vers un support de très long terme, actif durant l’été 2019 et au début de l’année 2020.

La rupture de cette zone de soutien ouvrirait la voie à un retour vers les niveaux de 2016, soit le point bas de la force relative précédant le cycle haussier de 2017. Cela peut paraître invraisemblable, et pourtant, c’est bien la configuration actuelle. Ethereum doit impérativement retrouver de l’élan face au BTC… ou risquer de replonger vers le rapport de force qui prévalait à la genèse du projet.

Il est probable que ce support entraîne une réaction des prix. Toutefois, un retournement durable pourrait nécessiter du temps. En 2019/2020, il avait fallu 22 semaines pour valider une cassure depuis le point bas extrême. Si l’on considère que ce point bas est désormais atteint, une reprise ne pourrait se concrétiser qu’au début du dernier trimestre 2025.

Graphique du cours de l'Ethereum contre Bitcoin en hebdomadaire

Contre le dollar, le graphique d’Ethereum reste en tendance hebdomadaire baissière tant qu’il ne parvient pas à franchir les 2 100 dollars. Cependant, le graphique journalier affiche un retournement de tendance que l’actif a validé au franchissement des 1 690 dollars ce mardi.

Un throwback pourrait désormais s’exercer une fois le développement de cette jambe haussière terminé. Celle-ci pourrait ainsi trouver son terme autour des 2 000 dollars, laissant ainsi de la place pour une prise d’appui en consolidant à la baisse autour des 1 750 dollars.

C’est le scénario qui nous semble le plus probable au stade de développement actuel, mais bien évidemment tout reste possible dans le contexte de turbulence actuel. Ainsi, le pivot majeur à reconquérir pour envisager un retour proche des 3 000 dollars se situe à 2 152 dollars.

Au contraire, perdre à nouveau en clôture la zone de recovery à 1 750 dollars mettrait la pression sur la tendance journalière, induisant un risque de franchissement des derniers creux (1 540 dollars) pour potentiellement retester les points bas de ces dernières semaines autour des 1 400 dollars.

Graphique du cours de l'ETH en journalier

En résumé, l’Ether retourne sa tendance journalière contre le dollar, mais il reste faible et sous pression face à Bitcoin. En effet, le support de très long terme est à l’œuvre, ne laissant que peu d’options à Ethereum, qui doit performer pour garder le rythme.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique d'Ethereum.

Sources : TradingView, Coinglass, GlassnodeETF

