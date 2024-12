Les vraies raisons derrière la mort du projet Libra de Meta enfin révélées

Mark Zuckerberg cristallisait de nombreuses critiques à l’époque, et pour beaucoup, le Libra était vu comme une manière de prendre le contrôle sur un pan régalien de l’économie.

Trop peu de personnes se sont arrêtées sur le responsable du projet, David Marcus, qui est pourtant le personnage central de cette histoire, depuis sa nomination à la tête des projets blockchains de Meta en mai 2018, jusqu’à sa comparution devant le Sénat le 16 juillet 2019 et sa démission de chez Meta en décembre 2021.

Les vraies raisons de l’échec du projet Libra, renommé Diem par la suite, sont similaires à celles qu’on retrouve derrière les problèmes de Ripple, de Coinbase, ou des entreprises crypto américaines en général. En un mot : politique.

L’ennemi de mon ennemi. À l’époque, le projet de Facebook était vu comme extérieur à notre camp. Avec le recul, on réalise que David Marcus faisait face à des adversaires qui furent ensuite les nôtres pendant 4 ans. Des détails que ce dernier vient de révéler sur X :

Nous avons passé des mois à informer les principaux régulateurs à Washington et à l'étranger. Nous avons ensuite annoncé le projet en juin 2019 aux côtés de 28 entreprises. Deux semaines plus tard, j'ai été appelé à témoigner devant la commission bancaire du Sénat et la commission des services financiers de la Chambre des représentants, ce qui a été le point de départ de 2 années de travail ininterrompu et de changements pour apaiser les législateurs et les régulateurs.

⚖ Comment cryptomonnaie et politique sont devenus liés.

Meta n’est pas une petite entreprise. Le projet Libra est arrivé fin prêt devant les régulateurs. Vingt-huit des plus grosses entreprises de la planète étaient prêtes à le soutenir. Jerome Powell, le président de la FED, était prêt à donner son feu vert jusqu’à un échange avec Janet Yellen, secrétaire du Trésor nommée par Joe Biden.

Cette dernière aurait dit à Jerome Powell que « permettre à ce projet d'aller de l'avant est un « suicide politique », et qu'elle ne « le soutiendrait pas s'il le laissait faire. »

Il n’en fallait pas plus. Quelques temps après, la FED a appelé les banques partenaires parmi les 28 entreprises. Selon David Marcus :

L'avocat général de la Fed a lu une déclaration préparée à l'avance à chacun d'entre eux, disant : « Nous ne pouvons pas vous empêcher d'aller de l'avant et de vous lancer, mais nous ne sommes pas à l'aise avec le fait que vous le fassiez ». Et c'est ainsi que tout s'est terminé.

Que l’on aime ou non Meta, ce projet aurait révolutionné la place de la blockchain et des cryptomonnaies dans le monde. Au lieu de cela, des années furent perdues. Combien d’autres projets ont été tués dans l'œuf sans même que nous ne soyons au courant ?

🗞 Découvrez comment la SEC a méthodiquement détruit les projets crypto pendant 4 années.

Pour conclure son post, David Marcus partage son futur projet blockchain, sur lequel il travaille depuis : Lightspark. Il confie au passage que cet épisode de pression politique a confirmé ses soupçons :

Si vous essayez de construire un réseau monétaire ouvert pour le monde - qui pourrait déplacer des milliers de milliards de dollars par jour, et qui devrait exister dans 100 ans - vous devez la construire sur le réseau et l'actif le plus neutre, le plus décentralisé et le plus inattaquable, qui est, sans conteste, le bitcoin.