Les cryptomonnaies seront sur X avant la fin de l'année, selon Fireblocks

Les paiements en cryptomonnaie seront possibles sur X avant la fin de l'année. C'est ce que prévoit Ran Goldi de Fireblocks, alors que nous apprenions récemment que la « Super App » voulue par Elon Musk devrait se concrétiser avec la sortie de X Money, et ce au cours de l'année 2025.

Bientôt de la crypto sur X ?

Il y a un peu plus de 2 semaines, Linda Yaccarino, la directrice générale de X, dévoilait le premier partenariat de X Money, et pas des moindres. Le futur portefeuille numérique de X, développé dans le cadre de la fameuse « Super App » chère à Elon Musk, permettra de réaliser des paiements grâce à une collaboration avec le géant Visa.

Pour le moment, nous n'avons que relativement peu d'informations concernant X Money, si ce n'est que le projet devrait voir le jour avant la fin de l'année. À travers ce service, il sera possible d'envoyer de l'argent vers et depuis X et même d'y connecter sa carte de débit.

Comme le montrent les nombreux commentaires sous le message de Linda Yaccarino, beaucoup se demandent si X Money intégrera ou non les cryptomonnaies, puisqu'on sait qu'Elon Musk est loin d'y être étranger.

L'intérêt du milliardaire américain pour la crypto se traduit assez paradoxalement par ses déclarations autour du Dogecoin (DOGE), un memecoin dont le cours oscille au gré du vent, et pour le Bitcoin, le roi des cryptomonnaies capitalisé à presque 2 000 milliards de dollars, via sa société Tesla, qui en détient aujourd'hui plus de 1,12 milliard de dollars.

Selon Ran Goldi, vice-président senior de Fireblocks, la crypto fera bel et bien partie de X Money, et ce avant la fin de l'année 2025. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré auprès de The Block :

Si je lis bien les tendances actuelles, toutes les grandes entreprises de paiement viennent désormais nous voir en disant : "Nous avons besoin d’une stratégie pour les actifs numériques". Elles s’attendent pleinement à ce que d’ici la fin de cette année, X puisse probablement permettre les paiements en cryptomonnaies.

Place aux paiements en cryptomonnaies en 2025

Fireblocks est aujourd'hui valorisée à 8 milliards de dollars, selon The Block. La firme gère aujourd'hui environ 15 % des transactions on-chain à l'international en permettant aux entrepreneurs et aux professionnels de gérer les paiements en crypto. Elle collabore notamment avec BNY Mellon, Revolut ou encore MoonPay.

« Il y a 3 ans, nous avons orienté notre boussole vers les paiements, car nous croyons vraiment que c'est là que réside l’utilité des cryptos, » a déclaré Ran Goldi.

Reste à voir si les visions de ce dernier se réaliseront. Mais le rapprochement entre Elon Musk et Donald Trump, dont l'administration est désormais considérée comme pro-crypto, pourrait bien peser dans la balance pour sortir une « Everything App » incluant des cryptos.

D'ailleurs, World Liberty Financial (WLFI), la plateforme consacrée aux cryptomonnaies de la famille Trump, voit dans les stablecoins une bonne façon de préserver l'hégémonie du dollar. Dès lors, leur intégration sur une plateforme comme X Money ferait sens.

