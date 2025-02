Elon Musk propose d'acheter OpenAI pour 97 milliards de dollars, Sam Altman lui répond

Que font 2 milliardaires quand ils sont rivaux sur des sociétés de pointe liées à l’intelligence artificielle ? Ils s’écharpent sur X. C’est en tout cas ce qu’on fait Elon Musk et Sam Altman hier, sur fond de projets de rachats.

Ce lundi 10 février, un groupe d’investisseurs lié à Elon Musk aurait essayé de racheter ChatGPT pour 97,4 milliards de dollars, selon des informations partagées par le Wall Street Journal. Cela enfin d’empêcher sa transformation en société « classique » – OpenAI fonctionne historiquement en tant que société à but non lucratif.

Pour Elon Musk, cette transition est inacceptable :

Sam Altman a cependant fait une réponse nette : non merci. Provocateur, il propose cependant de racheter X pour 9,74 milliards de dollars, soit une somme nettement moins élevée :

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want

— Sam Altman (@sama) February 10, 2025