Depuis un mois, le président Donald Trump martèle une idée : il faut ramener la production et le commerce au sein des États-Unis. Un message que Tim Cook, le PDG d’Apple, semble avoir reçu 5 sur 5. La firme annonce en effet un gigantesque plan de financement pour favoriser son activité aux États-Unis.

Dans un communiqué paru hier, Apple confirme qu’elle construira de nouvelles infrastructures dans 9 états américains, grâce à un apport de 500 milliards de dollars. Il s’agit du plus grand engagement financier de l’entreprise à ce jour.

Le message est clair : Apple se décrit comme « bullish » sur l’innovation américaine et Tim Cook confirme son engagement pour « le futur de notre pays ».

