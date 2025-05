Pourquoi Apple s'est retrouvée forcée d’abandonner son contrôle sur les applications crypto ?

Apple a longtemps contrôlé les paiements sur son App Store, notamment pour les cryptomonnaies. Une décision judiciaire récente l'oblige à assouplir ses règles, libérant ainsi les développeurs des commissions élevées d'Apple. Est-ce le début d'un écosystème mobile plus libre ?

La fin du « pré carré d’Apple » : vers un écosystème mobile plus libre ?

Suite à une décision judiciaire, les développeurs d'applications crypto ont désormais la possibilité de rediriger leurs utilisateurs vers des solutions de paiement externes à l'écosystème Apple.

La société a gagné énormément d'argent en centralisant ses services et ses produits pour s'immiscer au coeur de la vie de ses utilisateurs. Le géant a toujours su s'adapter aux besoins et attentes de consommations dans le but de rester compétitif et pertinent aux yeux de son public.

Cependant, en octobre 2022, l'entreprise avait mis à jour ses directives pour l'App Store en précisant que les applications d'échange de cryptomonnaies pouvaient uniquement permettre des transactions de cryptomonnaies vers un exchange agréé, et uniquement dans les pays ou régions dans lesquelles l'application détient les licences et autorisations nécessaires pour proposer ce type de service.

🍎 Savez vous comment acheter du BTC avec Apple Pay ?

Cette tentative d'Apple de garder la main mise sur son « pré carré » a été très critiqué de la part des utilisateurs comme des institutions. En effet, la Commission européenne accusait Apple « d'abuser de sa position dominante dans le domaine des paiements » en ce qui concerne les pratiques d'Apple Pay.

Apple has been blocking various features in crypto apps for some time as well. https://t.co/4WGLAgS48i — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 28, 2022

Cette hégémonie risque de changer puisqu'une une décision judiciaire a contraint Apple à assouplir les règles de son App Store. Désormais, les développeurs d'applications, y compris ceux du secteur des cryptomonnaies, peuvent rediriger les utilisateurs vers des systèmes de paiement externes sans être soumis aux commissions élevées d'Apple.

Cette mesure fait suite à une violation par Apple d'une injonction de 2021, dans le cadre de son litige avec Epic Games. La juge Yvonne Gonzalez Rogers a qualifié cette violation de délibérée et a interdit à Apple d'imposer des frais ou des restrictions sur les paiements effectués en dehors de l'App Store.

Mettre en place un DCA sur Bitcoin avec Trade Republic

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Micropaiements, tokenisation, souveraineté : ce que change vraiment cette décision

Ce changement de paradigme peut marquer une réorganisation complète des dynamiques de pouvoir au sein de l'écosystème, notamment en ce qui concerne les applications liées aux cryptomonnaies.

En permettant aux développeurs de contourner les systèmes de paiement d’Apple, la décision libère un potentiel longtemps bridé par les commissions élevées et les restrictions de la plateforme.

Cette décision rend techniquement et économiquement viable l’intégration de solutions décentralisées comme les portefeuilles non custodiaux, les DEX (échanges décentralisés), ou encore les systèmes de paiements peer-to-peer sans intermédiaire.

👉 Dans l'actualité - Apple retire la fonction de chiffrement de bout en bout au Royaume-Uni

En permettant un modèle économique plus équilibré, cette victoire pourrait favoriser l'émergence de nouveaux cas d’usage comme les micropaiements, la tokenisation d’actifs au sein d’applications mobiles, ou l’intégration de modèles DAO (organisations autonomes décentralisées) dans l’économie applicative.

Mais cette liberté retrouvée reste partielle puisque Apple conserve un pouvoir considérable sur l’accès au marché via la gestion de l’App Store : validation des mises à jour, positionnement dans les classements, ou encore contrôle de l’expérience utilisateur.

Cette décision de justice représente un signal fort en faveur de l’écosystème crypto, mais elle ne suffit pas à rétablir un véritable équilibre des forces. Elle rappelle une vérité essentielle : la souveraineté numérique ne se reçoit pas, elle se gagne.

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Epic - Apple contempt order

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital