Tim Cook ne sera plus PDG d'Apple au 1er septembre — Qui va le remplacer ?

À compter du 1er septembre prochain, Tim Cook ne sera plus le PDG d'Apple. Tandis que l'intéressé prendra la tête du conseil d'administration, qui va le remplacer ?

Tim Cook va céder sa place de PDG d'Apple

Au 1er septembre prochain, Tim Cook cèdera sa place de PDG d’Apple. C’est en effet ce qui a été annoncé lundi en conférence de presse, alors que l’intéressé occupe ce poste depuis 2011 et fait carrière dans l’entreprise depuis 1998.

À la rentrée, Tim Cook restera chez Apple pour devenir le président exécutif du conseil d’administration, tandis que c’est John Ternus, actuellement vice-président senior de l’ingénierie matérielle, qui deviendra PDG.

Selon le communiqué, ce changement a été « approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration [et] fait suite à un processus de planification de succession réfléchi de long terme ».

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Exprimant sa gratitude quant à son expérience, Tim Cook a également affirmé sa confiance en John Ternus pour cette transition :

John Ternus possède l’esprit d’un ingénieur, l’âme d’un innovateur et le cœur d’un dirigeant intègre et honorable. Visionnaire, ses contributions à Apple au cours des 25 dernières années sont déjà innombrables, et il est sans aucun doute la personne idéale pour mener Apple vers l’avenir. Je ne pourrais pas être plus confiant en ses capacités et en son caractère, et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec lui durant cette transition et dans mes nouvelles fonctions de président exécutif.

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Pour sa part, John Ternus a lui aussi exprimé sa gratitude, annonçant pour sa part qu'il s’engageait à « guider l'entreprise en [s]’appuyant sur les valeurs et la vision qui ont façonné ce lieu si particulier depuis un demi-siècle ».

Après sa séance de lundi, l’action AAPL a clôturé à 273,05 dollars, en hausse de 1,04 %. Sous la direction de Tim Cook, le titre a par ailleurs progressé de près de 1 900 % :

Cours de l'action Apple en données mensuelles

Aujourd’hui, Apple est capitalisée à 4 013 milliards de dollars, ce qui en fait la 3e plus grande entreprise du monde derrière NVIDIA et Google. En 15 ans, le chiffre d’affaires d’Apple a également presque quadruplé, tandis que sous la supervision de Tim Cook, la marque a lancé des produits tels que l’Apple Watch, les AirPods, Apple TV ou bien Apple Pay.

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Pour sa part, John Ternus a intégré Apple en 2001 par le biais de l’équipe de conception des produits, avant de devenir vice-président de l’ingénierie matérielle en 2013, puis senior en 2021.

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Sources : Apple, TradingView

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