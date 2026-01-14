« Polygon va devenir une plateforme de paiement réglementée aux États-Unis » grâce à 2 acquisitions

Afin de bâtir un écosystème financier intégralement sur la blockchain, Polygon (POL) a officialisé 2 acquisitions stratégiques mardi. Quelles sont ces entreprises et qu'apporteront-elles au projet ?

Polygon (POL) confirme 2 acquisitions pour son projet Open Money Stack

La semaine dernière, nous revenions sur l’envolée du POL de Polygon, et du nouveau projet de la Polygon Foundation et de Polygon Labs, baptisé Open Money Stack. En bref, il s’agit là de bâtir un écosystème de paiement complet, pour amener l’ensemble des flux financiers sur la blockchain.

Alors que les équipes du réseau avaient promis des annonces prochainement, celles-ci ont été officialisées mardi sur X : « Polygon va devenir une plateforme de paiement réglementée aux États-Unis ».

Ainsi, cela se traduit par l’acquisition de 2 entreprises, notamment Coinme, que nous avions mentionné dans notre article de la semaine dernière :

Coinme permet d'accéder de manière réglementée aux transferts d'argent américains grâce à des licences de transfert de fonds et une infrastructure de portefeuille électronique agréée, opérant dans 48 États américains et plus de 50 000 points de vente. Coinme propose également une API adaptée aux entreprises, permettant aux sociétés Web2 et Web3 de s'y connecter.

Concernant la seconde acquisition, il s’agit de Sequence, une entreprise spécialisée dans les wallets, avec une spécialisation sur l’expérience utilisateur pour réduire la complexité de la blockchain.

En parallèle de cette annonce, le prix du POL affiche actuellement un peu plus de 0,16 dollar, en hausse de 6,3 % sur les dernières 24 heures.

À l'instar de la plupart des altcoins, le POL de Polygon n'est pas parvenu à se démarquer au cours du bull run, malgré les développements autour de cet écosystème. Tandis que l'actif est aujourd'hui capitalisé à 1,7 milliard de dollars, ce qui le positionne à la 67e position du classement de CoinGecko, nous verrons à l’avenir si le projet Open Money Stack permet de redresser la barre.

