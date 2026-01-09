Le POL de Polygon s'envole de 13 % après l'annonce de cette nouveauté

Dans le sillage de la présentation de l'Open Money Stack, le POL de Polygon progresse de près de 13 %. En quoi consiste ce projet ?

Le POL de Polygon grimpe après la présentation d'Open Money Stack

Au cours des dernières 24 heures, le POL de Polygon progresse de 12,8 % et affiche un prix de plus de 0,14 dollar l'unité.

Après un point bas sous 0,1 dollar la semaine dernière, l'actif progresse actuellement de plus de 44 % depuis le début de l'année :

Cours du POL en données quotidiennes

Une partie de cette hausse peut être expliquée par les dernières déclarations de Sandeep Nailwal, le PDG de la Polygon Foundation, ainsi que de Marc Boiron, le PDG de Polygon Labs. Dans une déclaration commune, ils décrivent ainsi l'Open Money Stack, une pile technologique censée transformer Polygon en un système de paiement nouvelle génération, dont la mission serait de « centraliser tous les transferts monétaires sur la blockchain » :

L'Open Money Stack sera une plateforme ouverte et intégrée de services et de technologies permettant de transférer de l'argent instantanément et en toute fiabilité, partout dans le monde, et de le faire fructifier. L'ouverture et l'interopérabilité de la monnaie garantissent son utilisation partout, par tous, selon leurs propres conditions. Ainsi, l'argent devient discret, permettant à chacun de se concentrer sur l'essentiel : vivre, construire et améliorer sa vie.

💡 Tout savoir sur l'écosystème Polygon (POL)

Dans cette déclaration, les lacunes des systèmes de paiements actuels sont prises en exemple, à l'image des délais et des frais interbancaires entre 2 pays. Pour les équipes de Polygon, l'Open Money Stack offre une vision où l'argent ne sort plus de la blockchain, génère des intérêts quand il n'est pas utilisé et permet des transferts rapides et à moindres coûts :

L'Open Money Stack permettra à l'avenir de gérer tous les flux monétaires, qu'il s'agisse de consommateurs, d'entreprises ou d'agents IA. Actuellement, les fonds déposés sur la blockchain doivent généralement être transférés hors chaîne pour être utilisés. Avec l'Open Money Stack, en revanche, les fonds déposés sur la blockchain pourront y rester indéfiniment et y être utilisés.

Au cours des prochaines semaines, les équipes de Polygon doivent ainsi révéler « plusieurs initiatives majeures » relatives à ce projet.

🔎 Comment acheter du POL de Polygon ?

Outre Open Money Stack, notons aussi que Polygon serait en passe d'acquérir l'entreprise de distributeurs automatiques de bitcoins Coinme, pour un montant compris entre 100 et 125 millions de dollars, selon 2 sources proches du dossier.

Par ailleurs, si la hausse actuelle est remarquable, soulignons aussi que le POL se relève tout juste de ses plus bas historiques, et qu'il se doit maintenant de confirmer sa reprise.

