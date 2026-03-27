Des prêts hypothécaires adossés au Bitcoin pour les Américains ? Une réalité soutenue par le géant Fannie Mae

Les États-Unis poursuivent leur intégration des cryptomonnaies dans toutes les sphères économiques et financières nationales, au point de permettre aux détenteurs de Bitcoin de contracter un prêt hypothécaire adossé à leurs BTC. Un service proposé dans le cadre d'un partenariat entre la société Better Home & Finance et Coinbase, avec le soutien du géant américain Fannie Mae.

Des prêts hypothécaires soutenus par des cryptos

Cela fait maintenant presque une année que l'Agence fédérale de financement du logement (FHFA) américaine a officiellement demandé aux 2 principales entreprises du système hypothécaire américain, Fannie Mae et Freddie Mac, d'intégrer les cryptomonnaies dans leurs procédures de prêts immobiliers résidentiels.

Le but ? Permettre à leurs détenteurs de ne pas avoir à convertir leurs cryptos en dollars pour pouvoir servir de garantie. Une avancée majeure pour les Américains désireux d'accéder à la propriété, qui vient de franchir une nouvelle étape suite à un partenariat mis en place entre la société hypothécaire Better Home & Finance et la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase.

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En effet, ces 2 entreprises américaines annoncent « le lancement d'un produit hypothécaire soutenu par des tokens ». Une première du genre selon le PDG-fondateur de Better Home & Finance, Vishal Garg, qui marque « une avancée majeure vers une véritable démocratisation de l'accession à la propriété ».

Better Home & Finance a été fondée pour simplifier l'accession à la propriété, et ce partenariat avec Coinbase introduit une nouvelle voie pour permettre aux 52 millions d'Américains qui possèdent des crypto-actifs de réaliser ce rêve.

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Une offre pour le moment ouverte au Bitcoin et à l'USDC

Pour le moment, cette offre se limite au Bitcoin et au stablecoin USDC de Coinbase. Mais la véritable révolution réside surtout dans le fait que ces cryptomonnaies peuvent prétendre au statut de garantie auprès de l'acteur central du marché américain de l'hypothèque, Fannie Mae.

De quoi faire enrager l'anti-Bitcoin notoire Peter Schiff - qui aimerait peut-être que son or tokenisé suive le même chemin - en qualifiant cette innovation de « simple arnaque destinée à empêcher les gens de vendre leurs bitcoins pour acheter des maisons ».

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Permettre aux acheteurs immobiliers de donner des bitcoins en garantie pour l'apport personnel d'un prêt hypothécaire est une très mauvaise idée, car cela augmente considérablement le risque pour les prêteurs. Si le cours du Bitcoin s'effondre, l'apport personnel disparaît. Cela accroît à la fois le risque de défaut de paiement et les pertes pour le prêteur en cas de saisie. Peter Schiff

Une prise en compte des cryptomonnaies qui pourrait bien inverser la tendance du marché américain de l'immobilier actuellement très largement dominé par les anciennes générations, car selon les chiffres avancés par Better Home & Finance dans son communiqué, 45 % des jeunes investisseurs disent qu'ils possèdent déjà des cryptomonnaies, contre 18 % des investisseurs plus âgés.

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Source : Communiqué

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