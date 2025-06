Les cryptos seront-elles bientôt prises en compte pour décrocher un prêt immobilier aux États-Unis ?

C'est une petite révolution dans le monde très encadré du crédit immobilier américain. Ce mercredi, la Federal Housing Finance Agency (FHFA) a officiellement demandé à Fannie Mae et Freddie Mac, les 2 piliers du système hypothécaire, d'intégrer les cryptomonnaies dans leurs critères d'évaluation du risque pour les prêts immobiliers résidentiels.

L'instruction, signée par William J. Pulte, le directeur de la FHFA, ordonne aux 2 entreprises publiques de soumettre un plan détaillé sur la manière d'intégrer les actifs numériques dans leurs modèles d'analyse, sans obliger les emprunteurs à convertir leurs cryptos en dollars avant l'octroi d'un crédit.

🏠 Découvrez RealT, la plateforme qui rend l'immobilier accessible grâce à la blockchain et aux crypto

Pour la première fois, les crypto-actifs détenus sur des plateformes centralisées régulées aux États-Unis pourront compter comme garantie dans le cadre d'un prêt immobilier classique. Michael Saylor, le PDG de Strategy, a réagi à la nouvelle sans demi-mesure :

Congratulations. Future generations will remember this as the moment Bitcoin entered the American dream.

— Michael Saylor (@saylor) June 25, 2025