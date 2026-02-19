La famille Trump laisse de côté les altcoins et pivote vers la tokénisation immobilière

La famille Trump, qui cumule déjà memecoins, stablecoin et minage de Bitcoin, s'attaque maintenant à l'immobilier tokenisé. World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto fondé par la famille Trump, va tokeniser les revenus issus du financement de son futur resort de luxe aux Maldives. Un pivot vers l'immobilier on-chain annoncé mercredi 18 février, alors que les altcoins (comme le WLFI) sont en plein repli.

Un token immobilier pour la famille Trump

Les altcoins ne sont plus assez tendance et l'alt season ne vient pas… mais ce n'est pas un problème pour la famille Trump, puisqu'elle a trouvé un nouveau refuge. En effet, The Trump Organization se concentre sur son projet développé en collaboration avec Dar Global : un resort de cent villas de luxe sur pilotis aux Maldives, appelé le Trump International Hotel & Resort Maldives. Et World Liberty Financial vient d'annoncer la tokenisation des revenus de ce projet.

Le Trump International Hotel & Resort Maldives est toujours en construction, car la livraison est prévue en 2030, mais la tokenisation est en marche. Concrètement, acheter le token, c'est prêter de l'argent au projet et toucher une part des intérêts en retour. Un peu comme une obligation… mais beaucoup plus moderne.

🪙 Découvrez notre guide sur la tokenisation et les secteurs qu'elle transforme

Pour mener à bien ce projet, WLFI s'est allié à Securitize, la plateforme que BlackRock utilise pour son fonds monétaire on-chain, et à Dar Global, le promoteur saoudien coté à Londres. Le token sera uniquement accessible à des investisseurs accrédités via un placement privé réglementé. En contrepartie, les détenteurs pourront prétendre à un rendement fixe ainsi qu'à des flux de revenus issus du prêt, avec une part potentielle des bénéfices en cas de cession future du projet.

L'annonce a été dévoilée lors du World Liberty Forum, une conférence sur invitation rassemblant des dirigeants des secteurs financier et technologique, dont les PDG de Goldman Sachs et de Coinbase. Et ce premier produit immobilier tokenisé n'est qu'une première étape : Zach Witkoff, co-fondateur de WLFI, avait déclaré vouloir mettre l'ensemble du portefeuille immobilier de la famille Trump on-chain, des terrains de golf aux hôtels de luxe à travers le monde.

Acheter des ETN Bitcoin et cryptomonnaies avec XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Un pivot vers les RWA au moment où les altcoins décrochent

Ce lancement n'est pas anodin sur le plan du timing. Le token WLFI a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis qu'il est devenu échangeable l'an dernier, et le marché des altcoins est en forte baisse depuis plusieurs mois. Le Bitcoin lui-même a décroché d'environ 50 % depuis son pic d'octobre 2025. Dans ce contexte, WLFI se tourne vers les actifs réels tokenisés (RWA) pour proposer quelque chose de tangible à ses investisseurs.

Le marché de l'immobilier tokenisé reste pourtant embryonnaire. Si le marché des actions tokenisées a dépassé le milliard de dollars, celui de l'immobilier tokenisé est beaucoup moins développé. Le cadre réglementaire reste flou et quelques cas de fraude ont freiné le développement du secteur.

🗞️ Aussi dans l'actualité – La tokenisation de l'or pourrait-elle atteindre 15 milliards de dollars cette année ?

C'est justement pour cela que The Trump Organization a fait un partenariat avec Securitize : pour apporter un cadre réglementé à ce marché encore peu structuré.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Source : Bloomberg

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.