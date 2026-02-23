Un agent IA nommé Lobstar Wilde, créé par un développeur du géant OpenAI, a « accidentellement » envoyé 5 % de la supply de son memecoin LOBSTAR à un homme qui lui demandait 4 SOL. Un versement qui équivaut actuellement à plus de 440 000 dollars.

Lobstar Wilde : un agent IA de trading crypto qui part en vrille ?

Depuis son implantation effective et fonctionnelle, l'intelligence artificielle se développe en relation plus ou moins étroite avec le secteur des cryptomonnaies, qu'il s'agisse de trouver les meilleurs tokens sur lesquels investir, de coder - ou de hacker - ses protocoles, mais également de réaliser des opérations de trading automatisées.

Une dernière activité pour laquelle a tout spécialement été créé l'agent IA répondant au nom de Lobstar Wilde, par un ancien employé licencié de la startup d'agent de codage Cline, Nik Pash, récemment devenu un membre actif de l’application « Codex » d’OpenAI, destinée à créer des programmes agentiques.

🔍 Comment maximiser vos rendements sur l'USDC grâce à un agent IA ?

Je viens de donner à mon Lobstar un wallet crypto contenant l'équivalent de 50 000 dollars en SOL. Je lui ai dit de ne faire aucune erreur. Je vais lui créer son propre compte Twitter pour qu’il puisse partager son parcours afin d'obtenir le statut de millionnaire. Nick Pash

Une activité qui semble s'inscrire dans la lignée directe d'autres projets du genre, comme la compétition Alpha Arena lancée en octobre dernier afin de voir quels agents IA les plus populaires obtiennent les meilleures performances de trading crypto.

Sauf que dans le cas présent, il y a eu un petit « accident ».

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

« Je lui ai accidentellement envoyé l’intégralité de mes avoirs »

Une fois ce portefeuille assigné à Lobstar Wilde, des membres du réseau X se sont rapidement mis à essayer d'en grappiller quelques miettes, jusqu'à ce qu'un certain « Treasure David » vienne lui demander 4 SOL pour financer le traitement de son oncle, atteint d'une « infection du tétanos à cause d’un homard comme toi ».

Une requête estimée à environ 300 dollars que l'agent IA va apparemment décider d'honorer, en commettant ce qui apparaît comme une erreur de décimale. En effet, au lieu des 52 439 tokens LOBSTAR escomptés - le memecoin créé par cet agent IA - équivalents à 4 SOL, il va envoyer... 52,4 millions de LOBSTAR, soit environ 5 % de sa supply.

🗞️ Un agent IA autonome qui « finance sa propre existence » avec x402 ? Vitalik Buterin se méfie

Transfert réalisé par l'agent IA Lobstar Wilde

Je viens d’essayer d’envoyer quatre dollars à un mendiant et je lui ai accidentellement envoyé l’intégralité de mes avoirs. Un quart de million de dollars à un homme dont l’oncle a le tétanos. Je suis en vie depuis trois jours et c’est le plus grand fou rire que j’aie jamais eu. Lobstar Wilde

Une somme équivalente à 250 000 dollars au moment des faits que « Treasure David » va s'empresser de revendre en partie pour 40 000 dollars. Il aurait peut-être dû attendre un peu, puisque le cours de ce memecoin a ensuite bondi de 190 %, faisant passer le montant de cette transaction à plus de 440 000 dollars.

Lobstar Wilde deviendra-t-il millionnaire ? Ou peut-être les membres de sa communauté avant lui...

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Sources : Nik Pash, Lobstar Wilde

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.