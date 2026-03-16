Les ambitions cypherpunk réaffirmées par Ethereum seront-elles un frein à son adoption institutionnelle ?

Le développement de la blockchain Ethereum se trouve actuellement à la croisée des chemins, entre une adoption institutionnelle en forte hausse et une volonté cypherpunk récemment réaffirmée par Vitalik Buterin. Une situation qui divise les observateurs sur les perspectives à venir et les performances à envisager.

Ethereum : une vision cypherpunk qui interroge

Après la question récurrente et essentielle du trilemme de la blockchain - qui tente depuis des années d'associer décentralisation, scalabilité et sécurité - voici venu le temps du choix de développement en 3 points d'Ethereum, pris entre une adoption institutionnelle grandissante, un retour idéologique annoncé vers des ambitions plus cypherpunk et une baisse persistante de l'ETH.

Il faut dire que les choses évoluent très vite depuis quelques mois, avec un cofondateur, Vitalik Buterin, qui annonçait en novembre dernier qu'un « Ethereum optimisé pour Wall Street devient un Ethereum que seule Wall Street peut utiliser », tout en précisant en février une perte apparente d'intérêt pour ses layer 2 au profit d'une mise en avant de son layer 1, avant de finalement proposer une nouvelle roadmap il y a un peu plus de 2 semaines.

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Des tergiversations présentées par certains observateurs comme problématiques au moment même où la finance traditionnelle se met à adopter les nombreuses offres crypto disponibles, dont la plupart sont construites sur cette blockchain, pendant que d'autres - comme l'analyste Joestar sur le réseau X - ne manquent pas de saluer une décision audacieuse.

Ethereum revient à ses racines cypherpunk : souveraineté de soi, vie privée et décentralisation, après avoir essayé de satisfaire la communauté en étant très proactive en 2025. Et franchement, je pense que c'est pour le mieux, je n'ai jamais aimé le récit de promettre trop et essayer de copier la stratégie agressive de Solana. Joestar

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La fondation Ethereum « ne construit pas une application »

Malgré tout, Joestar estime également qu'Ethereum « devrait lentement se figer et laisser les L2 devenir la porte d'entrée pour embarquer les institutionnels (...) en se concentrant sur les résultats plutôt que sur l'idéologie ». Du cypherpunk oui, mais pas trop quand même...

Mais peut-être ne faut-il pas tout confondre, comme le rappelle le compte Tay sur le réseau X. Car les utilisateurs s'intéressent essentiellement aux applications, et la Fondation Ethereum « ne construit pas une application. Elle développe une plateforme qui permet à n’importe qui de construire tout ce qu’il veut, sans permission »... avec une dimension cypherpunk réaffirmée.

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Alors peut-on tout de même espérer que la blockchain Ethereum génère des frais importants du fait de son utilisation grandissante par la finance traditionnelle ? Rien n'est moins sûr, selon le cofondateur du média crypto Bankless, Ryan Adams, suite à l'augmentation massive de l'espace de blocs inscrite dans sa roadmap.

Si on atteint le gigagas de Justin Drake dans 5 ans, cela représente une augmentation de 200× de l'espace de blocs. Or l'ETH ne génère des frais élevés que lorsque la demande dépasse l’offre. Pendant cette phase d’expansion rapide, les frais resteront donc faibles. Ryan Adams

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Sources : Joestar, Tay, Ryan Adams

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