Tomasz Stańczak quitte son poste de co-directeur exécutif de la Fondation Ethereum - Qu'est-ce que cela implique ?

En poste depuis tout juste 9 mois, le co-directeur exécutif de la Fondation Ethereum, Tomasz Stańczak, annonce sa démission effective dès la fin du mois de février. Doit-on y voir un échec dans la volonté d’apaisement interne imposée par Vitalik Buterin en janvier de l’année dernière ?

Tomasz Stańczak quitte la Fondation Ethereum

Le développement de la blockchain Ethereum repose en grande partie sur les orientations et mises à jour techniques décidées par les membres de sa Fondation, sous l'impulsion et la surveillance idéologique de son cofondateur emblématique, Vitalik Buterin.

Une structure dont les choix stratégiques et les opérations de financement - à l'origine de ventes massives d'ETH - ne font pas toujours l'unanimité au sein de sa communauté, au point d'avoir déclenché des dissensions internes importantes il y a un peu plus d'un an.

Dans ce contexte, Tomasz Stanczak et Hsiao-Wei Wang ont fait leur entrée en tant que co-directeurs exécutifs de la Fondation Ethereum (EF) en mars dernier, alors qu'Aya Miyaguchi prenait les rênes de sa présidence quelques semaines auparavant.

Un organigramme qui vient à nouveau de changer en ce début d'année, avec le départ annoncé de Tomasz Stanczak dès la fin du mois de février. Une démission qui s'accompagne de la nomination de Bastian Aue afin d'occuper ce poste de direction opérationnelle à la tête d'une « organisation en bonne santé, capable d’équilibrer objectifs de long terme et nécessité de changement ».

Nous avons réussi à opérer des changements rapides à l’EF ; nous disposons de talents remarquables qui apprennent vite et ont une direction claire pour 2026. (...) Je suis satisfait de l’état actuel des choses : la feuille de route apparaît plus clairement, les objectifs sont fixés, et les dirigeants de l’EF ont gagné en confiance pour prendre des décisions de manière autonome et assumer davantage de responsabilités. Tomasz Stańczak

Une Fondation Ethereum « beaucoup plus réactive au monde extérieur »

Malgré l'annonce de ce départ, Tomasz Stanczak indique qu'il restera toujours disponible pour apporter ses conseils à l’équipe dirigeante, mais également pour « agir davantage comme core dev, builder produit hands-on, et travailler notamment sur le développement et la gouvernance agentique ».

En effet, il explique comment l'évolution actuelle de l'IA et son intégration croissante dans les systèmes financiers mondiaux rendent les développements sur Ethereum à la fois passionnants et indispensables, afin de lui permettre de « rester une couche d’infrastructure naturelle pour coordonner toutes ces technologies en interaction ».

Très prochainement, nous publierons une proposition de feuille de route fusionnée LEAN Ethereum et core development, mettant en lumière la trajectoire long terme du protocole Ethereum selon l’équipe Protocol de l’EF. Elle devrait offrir un cadre clair de coordination pour 2026 et au-delà. Tomasz Stańczak

Un départ qui ne manque pas de faire réagir Vitalik Buterin, en particulier sur sa capacité à avoir fait de la Fondation Ethereum « une organisation beaucoup plus réactive au monde extérieur [qui] agit désormais régulièrement bien au-delà de son ancienne zone de confort ».

Source : Vitalik Buterin

