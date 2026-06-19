210 milliards d'euros de PIB : le vrai coût de la canicule en France

La France traverse déjà sa deuxième vague de chaleur intense de l'année, avant même le début officiel de l'été. ces épisodes, de plus en plus fréquents, ont aussi un coût économique chiffré. Selon une étude d'Allianz Trade, les vagues de chaleur pourraient amputer le PIB français de près de 210 milliards d'euros d'ici à 2030.

Une perte de productivité qui pèse sur la croissance

Fermetures d'écoles, trains supprimés par la SNCF par crainte de pannes de climatisation, fêtes de la musique annulées... Les fortes chaleur ont un impact sur la consommation et la productivité en France. Un impact qu'une étude d'Allianz a tenté de chiffrer.

Menée par l'économiste climat Hazem Krichene, l'étude repose sur un scénario dans lequel les cinq années les plus chaudes observées entre 2014 et 2024 se reproduiraient sur la période 2026-2030. Dans cette hypothèse, la croissance économique des grands pays européens les plus exposés pourrait être amputée de 5 à 7 % au total sur la période.

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La France serait le pays le plus touché en Europe, avec une perte cumulée de 240 milliards de dollars, soit 210 millions d'euros. Elle précède l'Italie (128 milliards), l'Allemagne (114 milliards) et l'Espagne (104 milliards). Deux facteurs expliquent cette exposition particulière : des vagues de chaleur plus intenses dans l'Hexagone qu'en Allemagne, et une structure sectorielle de l'économie française plus vulnérable à la chaleur.

Le mécanisme central identifié par l'étude est la baisse de productivité horaire des travailleurs. Allianz Trade situe à 30 degrés le seuil à partir duquel cette baisse s'intensifie : la production horaire diminuerait ensuite d'environ 1,3 dollar pour chaque degré supplémentaire entre 30 et 35°C.

Finances publiques sous pression et risque de stagflation

Au-delà de la production, c'est l'ensemble des finances publiques françaises qui se trouve fragilisé. Selon les calculs d'Allianz Trade, les recettes fiscales pourraient diminuer de 1,8 % chaque année en moyenne sur la période, tandis que les dépenses publiques augmenteraient dans le même temps. Elles incluent notamment la hausse des coûts de santé, ainsi que les réparations d'urgence des infrastructures. Au total, l'étude évalue à environ 0,5 % du PIB par an en moyenne la détérioration des soldes budgétaires, et anticipe une dégradation du déficit public de 2,2 % en moyenne sur la période pour la France.

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L'étude pointe par ailleurs un risque de « dynamique stagflationniste », combinant croissance affaiblie, hausse des prix liée à la contraction de l'offre, et hausse du chômage. L'évaluation de l'impact réel reste toutefois complexe à établir en temps réel.

Une étude de l'Insee publiée en septembre 2025 avait ainsi estimé que les canicules de juin et août n'avaient pas eu d'impact immédiat significatif sur l'activité économique aux deuxième et troisième trimestres. Mais il faut souligner que contrairement aux vagues de chaleur précédentes survenues pendant les vacances d'été, celles de cette année interviennent plus tôt, alors que les Français sont au travail. Et que, malheureusement, le pays s'habitue à ces vagues régulières.

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Source : Allianz

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