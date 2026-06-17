« Choc énergétique persistant » - Le nouveau gouverneur de la Banque de France lance l'alerte

Dans sa première intervention publique depuis sa prise de fonction, Emmanuel Moulin, le nouveau gouverneur de la Banque de France, dresse un tableau préoccupant de la conjoncture française. Que souligne-t-il ?

le 17 juin 2026 à 17:00.

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Marine Debelloir

« Choc énergétique persistant » - Le nouveau gouverneur de la Banque de France lance l'alerte

La France fait face à une situation nettement dégradée

La Banque de France revoit sa prévision de croissance pour 2026 à 0,5 %, soit 0,4 point de moins que lors de ses estimations de fin mars, après un recul de l'activité de 0,1 % au premier trimestre. La croissance est attendue à 0,9 % en 2027 puis à 1,2 % en 2028.

Concernant l'inflation, la hausse des prix devrait atteindre 2,5 % en moyenne en 2026, soit 0,8 point de plus que la prévision de mars. Les entreprises commencent à répercuter le renchérissement de l'énergie dans leurs prix, alors que la situation est loin d’être réglée selon Emmanuel Moulin :

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Il faut déminer le détroit d’Ormuz, le désengorger des navires en attente, remettre en état les sites de production endommagés par la guerre, reconstituer les stocks stratégiques, etc. Nous faisons face à un choc énergétique persistant

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Côté finances publiques, le déficit pourrait atteindre 5,2 % du PIB en 2026 en l'absence de mesures supplémentaires, et la dette devrait continuer de progresser jusqu'à 122 % du PIB en 2028. Des thématiques qui nourriront sans aucun doute la campagne présidentielle. Mais pour l'instant, le gouverneur de la Banque de France écarte toute idée de récession :

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Le premier trimestre a pâti de facteurs exceptionnels. [...] Ces facteurs n’ont pas vocation à durer. La France ne devrait donc pas connaître de récession au printemps.

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Source : Banque de France

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