Le Bitcoin recule sous les 71 000 dollars – Récap crypto du weekend du 11 au 12 avril 2026

Un week-end mouvementé marqué par les tensions géopolitiques autour de l’Iran et le durcissement du marché énergétique, tandis que le Bitcoin et ses dérivés ont connu des mouvements contrastés. De nombreuses annonces ont également touché la régulation, les ETF spot et plusieurs entreprises liées au secteur.

Tensions géopolitiques et flambée du pétrole

Les négociations entre Washington et Téhéran ont échoué, accentuant les tensions dans le golfe Persique. Donald Trump a ordonné le blocus du détroit d’Ormuz, menaçant également d’imposer un tarif douanier de 50 % à la Chine si elle fournissait des armes à l’Iran. Suite à ces annonces, le Brent a bondi de 8 % à l’ouverture, atteignant 104 dollars, et le brut américain a progressé de plus de 10 %. Les probabilités sur Polymarket de voir le pétrole atteindre 110 dollars en avril ont grimpé à 52 %.

Tradez le pétrole 24h/24 et 7j/7 avec eToro

Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

Impact sur le marché du Bitcoin

Le Bitcoin a reculé à 71 000 dollars après les déclarations du vice-président JD Vance sur l’absence d’accord entre les États-Unis et l’Iran, entraînant la liquidation de 115 millions de dollars sur le marché crypto en une heure. Ce mouvement met fin à une période de reprise où le BTC avait gagné plus de 7 000 dollars en deux semaines.

Les mineurs et les ventes de Bitcoin

Les sociétés minières ont continué à céder des BTC : Marathon a vendu plus de 15 000 BTC, Riot environ 3 700 BTC et Cango 2 000 BTC, tandis que Bitdeer a entièrement liquidé ses avoirs. Ces ventes s’inscrivent dans un contexte où la liquidité du Bitcoin n’avait pas retrouvé ses niveaux d’avant le krach d’octobre 2025.

Accumulation stratégique du Bitcoin

Strategy a renforcé ses positions en achetant 3 468 BTC via STRC, poursuivant un rythme soutenu d’acquisitions après avoir financé plus de 11 000 BTC fin mars. Michael Saylor a quant à lui laissé entendre qu’il pourrait en acheter davantage, estimant que le Bitcoin avait atteint son bottom.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Crise autour de Justin Sun et WLFI

Le conflit entre Justin Sun et World Liberty Finance s’est intensifié, chaque partie s’accusant de comportements déloyaux. Justin Sun a affirmé que le projet WLFI, associé à Donald Trump, contenait une porte dérobée permettant le gel de son wallet, tandis que WLFI a dénoncé des accusations infondées. Le token WLFI a chuté d’environ 83 %, à 0,08 dollar.

Chute des tokens liés à Trump

Les tokens associés à Donald Trump se sont effondrés : le token TRUMP a perdu 91 % et World Liberty Financial 75 % par rapport à leurs sommets. Cette baisse survient au moment où le projet WLFI est au centre de polémiques et de soupçons de mauvaise gestion.

Institutions et adoption du Bitcoin

Le livre blanc de Bitcoin est désormais exposé à Wall Street, un symbole fort de son intégration dans la finance traditionnelle. Ce geste intervient alors que Morgan Stanley et CME Group intensifient leurs initiatives sur les produits liés au Bitcoin.

Polymarket et prévisions

Polymarket a vu 62 % de son volume provenir des paris liés au sport et aux cryptomonnaies. L’essor de ces marchés s’accompagne de débats législatifs sur la régulation des paris prédictifs et la prévention des délits d’initiés.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.