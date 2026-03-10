Achats records de Bitcoin et d'Ethereum en plein hiver crypto !

Les deux géants de la finance Strategy et Bitmine Immersion Technologies continuent d'acheter des milliers de Bitcoin et d'Ethereum pour leurs trésoreries. Qu'est-ce qui motive ces achats alors que le marché traverse un "hiver-crypto" ?

Les achats en Bitcoin de Strategy battent les records

Inarrêtable, Michael Saylor continue d'acheter des milliers de Bitcoin. L'homme d'affaires détient 738 731 BTC via Strategy, son entreprise cotée au Nasdaq à New York. Ce qui correspond à 52,2 milliards de dollars au prix du Bitcoin actuel.

Ce trésor de guerre fait de Strategy la société possédant le plus grand stock de bitcoin au monde. Mais à quoi ces milliards de dollars vont-ils servir ?

Michael Saylor accumule cette cryptomonnaie pour alimenter une stratégie de Crypto Treasury Company. Le but ? Remplir la trésorerie d'une entreprise cotée en bourse avec un actif sous-jacent, comme le Bitcoin. De cette manière, l'action de l'entreprise offre aux investisseurs une exposition à cet actif.

Cette stratégie répond à un besoin particulier des grandes institutions financières. Ces dernières n'ont pas la possibilité d'investir dans les cryptomonnaies ; soit par souci réglementaire, soit par manque d'instruments adaptés.

Aujourd'hui, des fonds souverains très puissants possèdent des actions Strategy afin d'investir dans le Bitcoin. Par exemple, le fonds souverain norvégien, fort de 1 900 milliards de dollars, détenait 1,05 % des actions Strategy en août 2025, ce qui correspondait à une exposition indirecte à 7 161 Bitcoins.

La stratégie de Michael Saylor a connu un succès phénoménal. Rapidement, des Crypto Treasury Companies se sont mises à émerger un peu partout. D'abord, ce furent des copies conformes de Strategy, dans le sens où ces entreprises accumulaient elles aussi du Bitcoin.

Mais impossible de détrôner Michael Saylor, dont les premiers achats remontent à 2020. Alors, les entrepreneurs se sont tournés vers d'autres actifs, comme Ethereum.

Thomas Lee, vétéran de Wall Street, a utilisé l'entreprise Bitmine Immersion Technologies pour lancer une Ethereum Treasury Company au début de l'été 2025. Ce dernier est allé encore plus vite que Michael Saylor : en moins d'un an, il possède déjà 3,76 % de l'offre totale d'Ethereum en circulation.

Son ambition est d'atteindre les 5 % de cette supply, soit 6 millions de tokens pour une valeur de 12,3 milliards de dollars au prix de l'Ethereum actuel.

Malgré l'hiver crypto, les deux géants achètent BTC et ETH

Le marché des cryptomonnaies traverse actuellement une période difficile. Le Bitcoin a perdu 44 % de sa valeur au cours des 5 derniers mois, tandis qu'Ethereum en a perdu 56 %.

Pour de nombreux analystes, le secteur des cryptomonnaies traverse un « mini-hiver », autrement dit une phase de marché baissière. La plupart des investisseurs fuient la volatilité et vendent leurs investissements afin de limiter les pertes. Même le géant BlackRock a réduit son exposition au Bitcoin.

Pourtant, les deux chefs d'entreprise à la tête des deux Crypto Treasury Companies les plus importantes de la planète voient le verre à moitié plein. Côté Bitcoin, Michael Saylor achète toujours plus agressivement, notamment lundi 9 mars 2026, avec 1 360 Bitcoins achetés en une seule journée. Du jamais-vu !

Thomas Lee a également maintenu son cap d'acheteur indéfectible d'Ethereum. Son entreprise, Bitmine Immersion Technologies, a dévoilé lundi un achat de 60 976 ETH. Cela porte le total d'Ethers détenus par la société à 4,535 millions, dont 3,04 millions sont stakés et génèrent des rendements réguliers.

We can buy more Bitcoin than they can sell. — Michael Saylor (@saylor) March 4, 2026

Les deux chefs d'entreprise n'ont pas l'intention de céder à la panique. Via son compte X, Michael Saylor affirme son engagement et ses intentions d'achat. Le message est clair : le marché n'est pas en chute, ce sont simplement les soldes.

Et comme à chaque période de volatilité, les plus faibles disparaissent, tandis que la fortune des courageux augmente considérablement.

